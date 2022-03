Tra gli italiani rimasti bloccati a Kiev durante la fatidica notte (tra il 23 e il 24 febbraio) dell'avanzata russa su suolo ucraino, anche lo storico pivot di Varese Cristiano Zanus Fortes. Vincitore dello scudetto 1999, Zanus Fortes si trovava nella capitale ucraina assieme alla compagna il giorno dei primi bombardamenti. Il venerdì successivo, i due avrebbero dovuto presenziare alla prima del loro spettacolo teatrale. Di notte però, gli attacchi russi hanno rotto il sonno di una nazione intera.

Da lì, per Zanus Fortes e la compagna è iniziato il calvario: in un primo momento si sono rifugiati assieme al resto dei civili nei passaggi sotterranei della metropolitana, poi si sono precipitati all'ambasciata italiana e successivamente sono stati smistati in due location sicure. "Eravamo più di 100 persone nella stessa casa. Quando sentivamo le sirene, scendevamo in un rifugio sotterraneo", racconta il cestista italiano. "C'erano anche madri con bambini di pochi mesi. Una ragazza ucraina, esperta di armi, ci spiegava ogni tipo di esplosione che sentivamo...

La cosa fondamentale era cercare di tenersi distratti in qualche modo per non farsi prendere dalla disperazione: io ho cucinato per tre giorni per 100 persone.

Il via libera per abbandonare la guerra è arrivato sabato: Zanus Fortes e la compagna hanno deciso di rischiare salendo a bordo di mini-bus diretti verso il confine moldavo. Il gruppo italiano ha trovato ristoro tra le case dei civili. "Dopo 12 ore di viaggio, anche su strade sterrate per evitare quelle principali più rischiose, in piena notte una signora ucraina che viveva da sola ci ha ospitato tutti e 20, dandoci da mangiare. Un gesto meraviglioso di pura solidarietà da parte di una persona che stava vivendo quello che vivevamo anche noi. Anzi, molto peggio. Perchè lei lì ci vive. Molti di noi hanno dormito per terra, poi all'alba abbiamo ripreso il viaggio verso il confine".

Arrivata sana e salva in Moldavia, la coppia ha poi preso un taxi per la Romania. Un volo last minute per Verona li ha riportati tra mura amiche. "Il fatto di essere al sicuro è solo un sollievo. Abbiamo vissuto un incubo impossibile da descrivere a parole.

Siamo arrabbiati e tristi per quello che stanno continuando a vivere milioni di persone in Ucraina. Non c'è tempo da perdere, e per questo mi sono già attivato per una raccolta di beni di prima necessità. Il popolo ucraino ha bisogno di tutto: cibo, vestiti, medicine.

"Chiedo ad ogni persona di contattare il proprio Comune perchè tante città italiane stanno allestendo dei centri di raccolta", conclude Zanus Fortes, atterrato martedì 1 marzo in Italia.

