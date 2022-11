I Philadelphia 76ers (9-8) superano i Brooklyn Nets (8-10) per 115-106 allungando nell’ultimo quarto e trovando sia i 24 di Tobias Harris e i 22 di De’Anthony Melton che la doppia doppia da 19 e 10 rimbalzi dalla panchina di Paul Reed. Dall’altra parte non bastano i 23 di Kyrie Irving e i 20 di Kevin Durant, posto che il dilemma Ben Simmons continua a rimanere tale anche al suo ritorno nell’ex arena di casa.

I Sacramento Kings (10-6) piazzano la settima vittoria consecutiva sul parquet dei Memphis Grizzlies (10-8). 109-113 il finale, con l’ultimo quarto nel quale gli ospiti resistono a un forte recupero. De’Aaron Fox rimane sulla resta dell’onda con 32 punti, aiutato da Harrison Barnes con 26. Non bastano ai Grizzlies i 34 di Ja Morant e i 22 di Jaren Jackson.

Prima vittoria lontano dalle mura amiche per i Detroit Pistons (4-15), che sorprendono i Denver Nuggets (10-7) per 108-110 dopo una partita per larga parte equilibrata e nella quale Aaron Gordon (17 punti) sbaglia il tiro dell’overtime su rimbalzo in attacco dopo aver raccolto il libero sbagliato apposta da Jamal Murray (10). Sfiora la tripla doppia Nikola Jokic (31, 9 e 10 assist), ma oltre a Bojan Bogdanovic (22) i mattatori arrivano in uscita dalla panchina: Alec Burks (21) e Kevin Knox II (17).

Non basta un Anthony Davis delle grandi occasioni (37 punti e 21 rimbalzi) per dare ai Los Angeles Lakers (5-11) la vittoria sui Phoenix Suns (11-6). 115-105 il finale a favore dei padroni di cassa, che possono bearsi dei 25 di Devin Booker e Mikal Bridges e della doppia doppia da 14 e 15 rimbalzi di DeAndre Ayton.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 115-106

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 109-113

Denver Nuggets-Detroit Pistons 108-110

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 115-105

