Il basket per allontanare passato e alcolismo: Ben Affleck fa il coach in "Tornare a vincere"

Il due volte premio Oscar è protagonista dell'ultima pellicola con la pallacanestro sullo sfondo: interpreta Jack Cunningham, un ex campione a livello liceale che torna da allenatore in quella stessa stessa high school e riscatta alcuni fallimenti, della sua vita e quella dei suoi ragazzi, oltre ad accantonare il problema dell'alcolismo.

Dopo oltre dieci anni dall'uscita dei vari "Glory Road", "Coach Carter" e prima ancora "He Got Game", torna un film vero con la pallacanestro come scenario importante, una pellicola drammatica in cui il basket è centrale nello snodo e nel racconto di un personaggio principale. In "The Way Back", "Tornare a vincere", il protagonista è il due volte premio Oscar Ben Affleck, un padre, un marito, un ex stella a livello liceale, un operaio nei cantieri navali della California, che deve fare i conti con i propri demoni ed è nel bel mezzo del tunnel dell'alcolismo, totalmente solo, con una routine ben definita in cui le sbronze sono il piatto forte di tutti i giorni.

In questo film, diretto da Gavin O'Connor, già regista di "Warrior" (su un ex lottatore veterano) e "The Accountant" (con Anna Kendrick e lo stesso Affleck), Ben Affleck veste i panni di Jack Cunningham che, dopo gli iniziali tentennamenti, accetta di diventare l'allenatore della squadra della Bishop High School, la stessa per cui lui aveva giocato diventando una stella con la possibilità di un futuro brillante da sportivo. Da lì inizia un percorso parallelo di riscatto, suo e dei suoi ragazzi: lui abbandona totalmente birre e fiaschette per concentrarsi sul suo ruolo e capire come invertire la rotta di una squadra che sa solo perdere e di ragazzi che maltrattano il "gioco", e i suoi giocatori pian piano si "vendono" alle idee del coach, i risultati arrivano e tra le parti si crea una sintonia incredibile.

Quei demoni che tormentano Jack Cunningham però non svaniscono e ancora una volta si presentano alla sua porta: lui cadrà ma i suoi ragazzi della Bishop High School sapranno come renderlo comunque un vincente. In aggiunta va detto che questo ruolo è perfetto per Ben Affleck perchè lui stesso, appassionato di pallacanestro, ha vissuto in prima persona una profonda crisi a seguito del divorzio con Jennifer Garner nel 2015: ricadde nel vizio del bere e nel 2018 entrò in riabilitazione, cosa che gli era già successo nel 2001. Secondo la critica americana l'attore è alla prova migliore della sua carriera nei panni di Jack Cunningham.

Niente sale, l'uscita è digitale

La pellicola "Tornare a vincere", distribuita da Warner Bros, doveva uscire nelle sale cinematografiche come da prassi ma, a causa della pandemia da Coronavirus, è stato lanciato direttamente sulle piattaforme digitali: negli Stati Uniti il lancio è avvenuto lo scorso 24 marzo, in Italia il 20 aprile.

