Il basket riparte in Moscova: il 10 luglio partita benefica tra Artisti e Medici contro il Covid

Un match di beneficenza per un'Italia che riparte anche dal basket. Il 10 luglio dalle 17 al PlayMore! di via Moscova, Nazionale Italiana Artisti contro la BMM Basket Medici Milano, squadra di medici Milanesi, si sfidano contro il Covid. Una partita tra stelle ed eroi e poi un contributo dagli stessi medici per capire come ripartire da sport come il basket.

Con l'emergenza di Covid19 in Italia, uno dei primi sport a decidere di fermarsi mettendo la salute al primo posto, è stato il basket. Una stagione che sulla carta lasciava ingolosire anche chi era alle prime armi con la palla a spicchi, non ha avuto scampo.

Finalmente però, con l'Italia che riparte, anche il basket torna in campo. Come lo fa?

Con una sfida degna delle migliori pellicole cinematografiche: Nazionale Italiana Artisti contro la BMM Basket Medici Milano, squadra di medici Milanesi.

Gli artisti da un lato e dall'altro gli eroi che hanno combattuto in prima linea contro il Coronavirus si sfideranno al playground del centro sportivo PlayMore! di via Moscova, il basket per ripartire e per capire come farlo in sicurezza post Covid.

Si perché, come scritto nella nota stampa rilasciata dall'organizzazione dell'evento, il 10 luglio in Moscova non ci sarà solo il basket giocato ma anche spiegato grazie al team di medici che illustreremo in un video cosa fare e cosa non fare nel rispetto delle regole dettate dai Ministeri dello Sport e della Salute.

Se è pur vero che il basket torna in campo, è anche vero che è necessario farlo senza pubblico. L'evento, rispettando le regole di distanziamento, sarà quindi senza pubblico ma a sfondo comunque benefico: grazie all'intervento di alcuni Partners, con un po' di basket si potrà contribuire ai progetti di Fondazione Dynamo Camp Onlus.

I medici sono gli eroi e i veri protagonisti della partita, ma gli artisti? In rosa ci sono il Direttore Artistico di Virgin Radio Dj Ringo, il miglior realizzatore di tutti i tempi Antonello Riva, il conduttore di "105 Take Away” Daniele Battaglia, il giornalista di Sport Mediaset Mino Taveri, la cantante Simona Molinari, l'autore giornalista Pablo Trincia, il conduttore di Sky Sport Stefano Meloccaro, il dj dello Zoo di 105 Pippo Palmieri, l'ex Nazionale e Cantù Fabrizio "Ciccio” Dellafiori, il Bonzo di Revolver (Virgin Radio), il giornalista della Gazzetta dello Sport Bibi Velluzzi ed il Presidente di Heartfulness Italia Giuseppe Dottorini. Per Nazionale Cantanti sarà presente uno dei suoi fondatori, la colonna portante della scuola musicale milanese Mario Lavezzi. Titti Quaggia rappresenterà Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus. Alzerà la palla a due” l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Il basket torna e prova a battere il Covid. Con i nostri artisti e i nostri medici, sappiamo su chi puntare.

