Il comune di Bologna smonta i canestri dai playground per evitare assembramenti

Come accaduto a New York, anche nella "Basket City" italiana il sindaco ha deciso di rimuovere i canestri per impedire che le persone si mettano a giocare, violando di conseguenza le norme previste dal Governo in questa "fase 2" del percorso per uscire dalla pandemia da Coronavirus.

A Bologna, nella "Basket City" d'Italia, vengono rimossi i canestri! Come successo a New York all'inizio della pandemia da Coronavirus, quando furono smontati oltre 1700 ferri in quella che è la città dello street basket e dei playground, anche nel capoluogo emiliano si arriva a questa procedura per evitare assembramenti, come spiegato dall'assessore Matteo Lepore: "Mentre in tanti si comportano responsabilmente, alcune persone hanno ricominciato a giocare nei campetti da basket e ad allenarsi con altre attrezzature sportive, nonostante le restrizioni. Per questo abbiamo dovuto rimuovere i canestri dai playground della città".

Sarebbero quasi una ventina i playground del comune di Bologna sottoposti al "trattamento" di rimozione dei ferri: non soltanto il famoso "Gardens", il campetto dei Giardini Margherita, situato in viale Drusiani, ma anche altri come Ghisello, Lunetta Gamberini, via Larga, parco delle Noci, via della Birra, giardino Pozzati, villa Torchi, Parco dei Giardini, Piazza dell'Unita, Grazielle Fava, Don Bosco, giardino Gino Cervi, via Spartaco e giardino europa unita.

