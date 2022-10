Partita di beneficenza interna della squadra di basket dell’Università del Kentucky, squadra NCAA. Non si gioca in casa, nella Rupp Arena di Lexington ma a Pikeville con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la popolazione del Kentucky orientale, duramente colpita dalle inondazioni dell’ estate.

In America si sa, anche lo sport universitario ha il suo seguito. Ma forse coach Calipari, allenatore di Kentucky, proprio in quella partita a Pikeville, non si aspettava quel seguito. Tra i tifosi arrivati a palazzo per vedere Kentucky, c’era un minatore ancora con i vestiti da lavoro, sporchi di polvere e carbone. La foto di lui, probabilmente appena uscito dal lavoro, con suo figlio accanto ha fatto il giro del web.

E ha colpito anche Coach John Calipari che ha twittato: "Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, in West Virginia, quindi mi riconosco in questa foto. Da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno di lavoro quest'uomo ha corso per venire a guardare la nostra squadra con suo figlio. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia alla Rupp Arena per essere trattati come VIP!"

E come nelle migliori storie, il minatore è stato trovato: si chiama Michael McGuire, di Pikeville e ha raccontato alla stampa locale che aveva 45 minuti per andare dal lavoro alla partita e non voleva perdersi neanche un attimo della prima volta di suo figlio ad un incontro di basket.

O andavo direttamente lì o saltavo metà partita per andare a casa a fare una doccia e tutto il resto”

Coach Calipari ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia McGuire che dovrà solo guidare qualche ora prima di gustarsi lo spettacolo VIP dell’Università di Kentucky.

