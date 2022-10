Scenario completamente innovativo in uno di quelli che è considerato un vero e proprio tempio del tennis.

Il 16 ottobre, dall’iconica terra rossa che contraddistingue il Roland Garros, si passera al parquet della Serie A di basket francese, dato che il Paris Basketball giocherà sul Philippe Chatrier il match della 5a giornata contro il Monaco. Sì, avete capito bene. Il centrale dello Slam parigino ospiterà la formazione della squadra di pallacanestro della città che scenderà in campo davanti ad oltre 10.000 spettatori. Ecco come è stato trasformata la superficie che ha visto Rafa Nadal trionfare per 14 volte:

