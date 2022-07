L’Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei femminili Under 20 2022 a Sopron, Ungheria. Le azzurre allenate da Andrea Mazzon, dopo aver dominato nei primi tre quarti e rischiato un po’ nell’ultimo, battono la Francia per 64-48 e ritornano sul podio continentale, dopo la vittoria del 2019 e i tanti podi del decennio scorso. 27 punti per Ilaria Panzera e 16 per Giulia Natali, che si riscattano della giornata no in semifinale, mentre dall’altra parte ce ne sono 22 per Aminata Gueye.

Inizio a polveri sostanzialmente bagnate per entrambe le squadre: due punti li segna solo Gueye dopo poco meno di un minuto. Sullo 0-4 transalpino Panzera realizza per la prima volta in chiave italiana, ma diventa Natali la grande protagonista del periodo in virtù dei suoi 10 punti in 14 minuti. La Francia fa fatica, ma resiste in un modo o nell’altro con Gueye: 17-12 dopo 10′.

L’Italia, decisamente più fluida in attacco rispetto a ieri, trova in Panzera quella chiave che, per marcature spagnole ben riuscite, era mancata ieri. La coppia Panzera-Natali è inarrestabile, Varaldi a 2’17” dall’intervallo firma anche il +20. Le francesi si riprendono solo parzialmente, all’intervallo il punteggio di 41-23 dice tutto su cosa sta accadendo. Il terzo quarto è di gestione per le azzurre, che con Panzera e Allievi toccano anche il +23 (46-23). Sul 48-27 l’Italia, a livello offensivo, si blocca, e questo consente a una Francia disperatamente in cerca di difesa e punti veloci di provarci, con Gueye che vicino a canestro è fonte di ripetuti problemi per la squadra di Mazzon. La tripla di Roumy significa 52-38 a 10′ dalla fine.

Per quattro minuti nell’ultimo periodo l’Italia non segna più, e questo concede alla formazione transalpina una possibilità importante di rientro: Roumy, Touré e Astier le riportano fino al -7 (52-45). Un libero di Gilli sblocca le azzurre, poi Colognesi riporta a 10 le lunghezze di vantaggio. Antisportivo di Mbu a 5′ dal termine, e nel momento migliore della Francia: Panzera fa 1/2, Gilli segna da secondo rimbalzo in attacco, Gueye s’innervosisce, Mbu segna dall’arco, ma a quel punto l’Italia è tranquilla e Panzera sigla il definitivo 64-48.

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA 64-48

ITALIA – Guarise, Allievi* 2, Natali* 16, Blasigh, Ronchi, Pellegrini ne, Gilli* 11, Panzera* 27, Logoh, Varaldi 4, Colognesi 4, Egwoh*. All. Mazzon

FRANCIA – Kiavi ne, Mbu 3, Cardenal, Sida Abega*, Touré* 2, Gueye* 22, Hattab*, Niara 4, Bussiere 3, Roumy 5, Gomis, Astier* 9. All. Fournier

