La Germania sta lavorando da tempo per stimolare la crescita del movimento in un Paese che si è realmente aperto al basket soltanto nell'ultimo decennio. Oltre all'organizzazione della fase finale di Eurobasket 2022 e delle Final Four di Eurolega 2021, la Germania può contare oggi su due team stabili in Eurolega (Bayern Monaco e Alba Berlino, ormai riconosciuto come vero trampolino di lancio per giovani talenti) e un'altra squadra molto interessante come Ulm, "laboratorio" in Eurocup.

Consolidata la presenza in Europa, la Germania punta ora all'innalzamento del livello del proprio campionato nazionale attraverso un piano decennale approvato dai 18 club della Bundesliga. Chiamato "Triple Double", si prefigge di raddoppiare i tre principali indicatori di salubrità del torneo nei prossimi dieci anni, un'iniziativa estremamente interessante che potrebbe essere presa come esempio anche dal nostro sistema, coinvolto nello stesso processo di arricchimento strutturale della LBA Serie A.

Triple-Double: i tre indicatori da raddoppiare

Come detto, i tre indicatori da raddoppiare comprendono:

i budget complessivi dei club, con l'obiettivo di arrivare a 200 milioni di euro nel 2032;

la reach di televisioni, piattaforme digitali (siti web e app) e social media;

i successi sportivi nelle competizioni internazionali per aumentare la popolarità del campionato tedesco.

Un time-out di coach Andrea Trinchieri, FC Bayern Monaco, 2022-23 Credit Foto Getty Images

Ma in concreto? Ecco le novità introdotte per far crescere il sistema tedesco

Per il raggiungimento degli obiettivi, i club tedeschi si impegnano a operare in diversi settori. Ecco i principali.

∙Budget minimo. Sarà alzato (e raddoppiato) dagli attuali 3 milioni di euro a 6 milioni nel 2032. La crescita avverrà attraverso un processo graduale di 500.000 euro ogni due anni. Il primo scalino è previsto per il 2024-25: in Bundesliga saranno ammessi soltanto club con un budget di almeno 3.5 milioni di euro.

∙Capacità minima delle arene. Oggi è di 3.000 spettatori, ma nel 2032-33 verrà calcolata in base alla popolazione totale delle città di riferimento, e pari all'1% del centro abitato più vicino con almeno 100.000 abitanti. La capienza minima sarà di almeno 4.500 posti. Ma per centri urbani molto grandi e popolosi saranno richieste strutture all'altezza: una metropoli con un milione di persone, ad esempio, dovrà avere un'arena da 10.000 posti (1% della popolazione totale).

Una panoramica dell'O2 Arena di Berlino durante la partita tra Alba Berlino e Dallas Mavericks, NBA Europe Live 2012 Credit Foto Getty Images

∙Introduzione del play-in. Dal 2023-24 verrà inserita una modifica nel regolamento mutuata dalla NBA. Soltanto le prime 6 squadre classificate della regular-season avranno accesso garantito ai playoff, mentre verrà disputato un play-in tra i quattro team piazzatisi tra la settima e la decima posizione. Inoltre, la Coppa nazionale potrebbe coinvolgere anche squadre della seconda serie, con un turno di qualificazione comprendente i 6 team migliori.

Altri interventi riguarderanno le attività di comunicazione, di promozione negli istituti scolastici per avvicinare al basket i bambini in età compresa tra i 6 e i 10 anni, e benefit economici per i club di Bundesliga in grado di formare giocatori professionisti nei propri settori giovanili.

