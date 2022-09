L'Italia ha segnato la vita di Kobe Bryant, nel nostro paese è cresciuto e ha trascorso l'infanzia, e ha costruito legami e rapporti che non si sono persi nemmeno quando è diventato Kobe Bryant l'asso dei Los Angeles Lakers, la leggenda NBA, la multinazionale che cammina. "Kobe – una storia italiana", documentario diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, uscirà il 15 settembre sulla piattaforma Prime di Amazon, ed è una raccolta di testimonianze del suo rapporto e della sua permanenza in Italia, fin da quando era appunto un bambino al seguito di papà Joe che era professionista nella nostra Serie A negli anni '80.

Kobe, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero nel gennaio 2020 assieme alla figlia Gianna ed ad altre persone, ha vissuto in Italia dai 6 ai 13 anni spostandosi fra Reggio Calabria, Rieti, Pistoia e Reggio Emilia, e in tutti questi luoghi ha costruito legami con persone che raccontano il loro Bryant nel documentario, dai compagni di scuola e basket, agli amici, passando per i maestri, i professori, i giornalisti dell'epoca, arrivando a chi ha avuto un contatto col "Black Mamba" adulto, come Danilo Gallinari e Marco Belinelli, Ettore Messina che lo ha allenato ai Lakers (dove parlavano in italiano), Gregorio Paltrinieri, il campione di nuoto che lo ha come idolo, e Linus, che lo ha avuto ospite a Radio Deejay. Senza dimenticare il tifo per il Milan e l'ottima capacità di parlare la nostra lingua.

"Voi siete le ultime persone che sono uscite a mangiare un gelato con me, semplicemente perché ero Kobe. Non Kobe Bryant", racconta in un aneddoto una delle sue ex compagne di scuola a Reggio Emilia. Uno dei tanti, da tutti i posti in cui il giovane Kobe è stato, per una vera e propria "storia italiana".

