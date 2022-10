Complimenti alla Nazionale Italiana di basket con sindrome di Down che in Portogallo, a Madeira, si è confermata per la terza volta consecutiva la migliore al mondo, vincendo la finalissima contro l'Ungheria per 36 a 12.

Fabio Tomao, Alessandro Greco, Davide Paulis, Andrea Rebichini, Alex Cesca, Francesco Leocata, Lorenzo Puliga e Chiara Vingione, unica donna del roster, con coach Giuliano Bufacchi a guidarli: questi i nomi dei nostri grandi atleti, in grado di fare tris, dopo i successi del 2018 e 2019 e dopo la vittoria degli Europei del 2021 (e anche nel 2017).

Fino a questo momento, gli Azzurri avevano battuto Ungheria (31-14) e Arabia Saudita (58-6) nella fase a gironi, avendo la meglio in semifinale sui padroni di casa del Portogallo per 20-14.

