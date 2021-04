Terrence Clarke, 19 anni, guardia di Kentucky futuro NBA. Non smette di piangere la NCAA che qualche settimana dopo la morte di Oscar Frayer (23 anni, scomparso in un incidente stradale con sua sorella e la sua fidanzata), si trova davanti la morte di un altro giovane:, 19 anni, guardia di Kentucky futuro NBA.

Sì perché gli esperti prevedevano per lui una scelta nel secondo turno del Draft. Aveva da poco firmato con l’agenzia Klutch Sports, la stessa che si occupa di LeBron James e Anthony Davies, giusto per far capire di che tipo di giocatore stiamo parlando. Ma non solo basket, anche la persona che era perché a 19 anni tutto questo è assurdo.

LAPD riporta che il giocatore era probabilmente con un suo compagno di squadra, viaggiava ad alta velocità, è passato col rosso ad un semaforo e ha urtato un’altra macchina e ha continuato la sua corsa finendo prima contro un palo e poi un muro.

Terrence Clarke era un ragazzo d’oro, uno di quelli che si prendeva la scena con la sua personalità, il sorriso e la gioia. Siamo sotto shock

Queste le parole del coach di Kentucky, John Calipari riportate da WKYT. Nell’unica stagione al college con Kentucky, il freshman ha segnato 9.6 punti di media con 2.6 rimbalzi e 2.0 assist.

