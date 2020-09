Onestamente, chi avrebbe il coraggio di tentare di fermare un James Harden in carica, rischiando di venire travolti e di farsi male? Non tutti, anche perché il Barba è decisamente massiccio... Alex Caruso, invece, quel coraggio l'ha avuto, nonostante - a parità di altezza tra i due - ci sia una quindicina di chili di differenza e la probabilità di venire spazzato via fosse alta. Non è così: il giocatore dei Lakers salta da dietro mentre il giocatore dei Rockets fa partire il tiro, col braccio gli scavalca la testa e devia nettamente il pallone. Impresa che ha quasi dell'eroico.