Basket

La WNBA ricorda Jacob Blake: t-shirt con 7 fori sulla schiena, i colpi di pistola

Non solo la NBA, anche le giocatrici della WNBA hanno deciso di fermarsi, di non scendere in campo, un segno di protesta dopo la morta di Jacob Blake. E lo hanno ricordato con un simbolo importante, indossando una t-shirt con 7 fori sulla schiena, in rappresentanza dei colpi di pistola che lo hanno raggiunto.

00:00:21, 598 Visualizzazioni, da 3 ore