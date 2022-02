Come nelle favole. Lebron James griffa il remake di "Cleveland this is for you" mettendo a segno il game winner che decide l'All Star Game 2022 nella sua città. In grande stile, con un fade away alla Dirk Novitzki (presente alla Rocket Mortgage FieldHouse) stampato in faccia a Lavine ed Embiid. Per la quinta volta consecutiva il Team Lebron si aggiudica il gran galà di febbraio della Lega più spettacolare al mondo.

Game Winner di Lebron

L'MVP per acclamazione è uno strepitoso Steph Curry, autore di una prova monstre condita da 50 punti, con ben 16 triple messe a segno (record assoluto) nell'arco del match. Suo, dunque, il Kobe Bryant trophy. 163-160 il risultato finale tra Team Lebron e Team Durant.

Curry MVP

