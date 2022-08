Basket

Marco Spissu dopo Italia-Georgia: "Gallinari? Speriamo non sia nulla di grave"

BASKET - L'Italia batte 91-84 la Georgia nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, tra i protagonisti c'è Marco Spissu, autore di 15 punti, che parla ai microfoni di Eurosport: "Vittoria importante, dobbiamo continuare così. Ora c' l'Europeo in casa. Gallinari? Speriamo non sia nulla di grave".

00:01:33, 5 minuti fa