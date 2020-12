Costa Masnaga è un paese di 4775 abitanti nella provincia di Lecco. Un nome che ai più non vorrà dire niente, è solo un altro piccolo paese “nei dintorni di Milano”. Sì e No, perché per chi segue il basket, femminile soprattutto, Costa Masnaga è una fucina di talenti del settore giovanile, è una squadra sempre presente nelle Finali Nazionali Under e dal 2019 è anche una realtà del massimo campionato femminile.

Costa Masnaga o meglio, Basket Costa per l’Unicef, è salita alle luci della ribalta per Matilde Villa, play guardia della squadra lombarda, giocatrice in grado di stilare un record che mai era stato registrato ne tra le donne e nemmeno tra gli uomini.

Matilde Villa ha 15 anni ed è una ragazzina come tante che ama il basket e che si differenzia dalle coetanee appassionate di palla a spicchi “solo” perché gioca in Serie A. E segna e sogna. Matilde, contro la Dinamo Sassari ha segnato 36 punti in 34' (11/17 da due, 3/4 da tre e 5/5 ai liberi) con 8 rimbalzi, 4 assist e 43 di valutazione ed è record del basket italiano perché nessuno, giocatore o giocatrice, era mai riuscito a segnare 36 punti nel massimo campionato a 15 anni. E quello contro la neonata squadra sarda non è stato solo un exploit, perché Matilde viaggia a quasi 19 punti di media ed è la top scorer del nostro campionato.

Una meteora? No. Si parla di lei da tanto, è già nel giro delle Nazionali giovanili con sua sorella gemella Eleonora ma coach Lino Lardo sta già pensando di portarla con la Nazionale maggiore. E pensare che quando alcune sue compagne di Nazionale esordivano in A, lei non era nemmeno nata.

Voglio fare bene per la mia squadra, poi sì vestire l’azzurro della nazionale maggiore è uno dei miei obiettivi. La WNBA per ora li vedo irraggiungibili, sono solo all’inizio…

È necessario ripetere che pur sembrando parole di una veterana, Matilde Villa compirà 16 anni il 16 dicembre e non dimentica che in fondo, è ancora una ragazzina.

Come ho iniziato? Io e Eleonora siamo andate a vedere un allenamento di mio fratello, ci stavamo annoiando così abbiamo preso un pallone e siamo scese in campo. L’allenatrice ci ha suggerito di provare, lì è nata la passione

Così Matilde Villa si racconta a La Gazzetta dello Sport ribadendo il suo doppio ruolo di studentessa e giocatrice: “Se tieni veramente a qualcosa, puoi trovare il modo per farla al meglio”

E se dovesse scegliere un regalo per il suo compleanno e un augurio per il futuro, Matilde non ha dubbi

Voglio continuare così. Idoli? Cecilia Zandalasini: la reputo la più forte cestista italiana, sarebbe bello un giorno giocare ai suoi livelli. Ma il mio vero idolo è Steph Curry: le sue grandi magie, il suo modo di trasmettere divertimento e leggerezza in campo sono le caratteristiche che mi piacciono di più

