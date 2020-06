Michael Jordan alza la voce dopo il caso George Floyd: "Il razzismo non è mai tollerabile"

L'ex stella dell'Nba scende di nuovo in campo dopo l'uccisione di George Floyd: "L'educazione è essenziale per il cambiamento"

Michael Jordan non riesce a tacere sul caso George Floyd e, dopo aver affidato a Twitter il suo primo pensiero, torna sull'argomento parlando ai microfoni del Charlotte Observer.

Abbiamo visto che il razzismo si è diffuso in modo da diventare accettabile in certi ambienti, dobbiamo capire fin dall'infanzia che questo non è tollerabile. L'educazione è una componente essenziale per il cambiamento sociale

Jordan e i 100 milioni in donazione

La questione razzismo ha raggiunto un nuovo apice con la vicenda di George Floyd ma è evidente che sia solo la punta di iceberg molto profondo.

"Gli afroamericani sono stati picchiati per troppi anni - continua Michael Jordan - Se la tua anima se ne va così, è qualcosa che non può più essere accettato. È una svolta, dobbiamo essere fermi. Dobbiamo essere migliori come società sui problemi del razzismo. Il cambiamento deve essere profondo, dobbiamo guardarci tutti allo specchio. La chiave è l'educazione al 110%. È il modo migliore che gli afroamericani hanno per migliorare. Per arrivare il più lontano possibile, devi avere una buona istruzione"

"Se donerò 100 milioni con il marchio Jordan, vogliamo che siano 100 milioni che fanno davvero la differenza. Attaccare il razzismo insito nella società e sostenere le pari opportunità educative: è un passo davvero necessario. Non si tratta solo di firmare assegni”.

