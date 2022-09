Finals NBA del 1998, ma il fascino di quelle sfide Michael Jordan, "protagonista" di un nuovo record. Non parliamo di pallacanestro giocata, chiaramente, ma di un primato legato ai soldi. La canotta numero 23 indossata in gara-1 da His Airness, è stata infatti venduta all'asta da Sotheby's alla cifra record di 10,091 milioni di euro. Sono passati oltre 24 anni dalle, ma il fascino di quelle sfide tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz resta mitico . Così come tale è l'aura leggendaria che aleggia intorno a, "protagonista" di un nuovo record. Non parliamo di pallacanestro giocata, chiaramente, ma di un primato legato ai soldi. La canotta numero 23 indossata in gara-1 da, è stata infatti venduta all'asta da Sotheby's

Il precedente record stabilito in quest'ambito era stato "segnato" da Diego Armando Maradona, la cui maglia indossata con l'Argentina nella partita delle celebre mano de dios contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986 era stata venduta a maggio per 8,8 milioni di euro. Per quanto riguarda Jordan, si tratta della seconda casacca a finire all'asta dopo quella vestita sulla copertina 1983 di Sporting News. Queste le parole di Brahm Wachter, responsabile streetwear e collezionismo moderno di Sotheby’s: "La stagione 1998 è l’opera magna di Jordan come atleta e una testimonianza di lui come campione e concorrente. Le maglie delle Finals di Jordan sono straordinariamente poche e quelle delle Finals NBA del 1998 sono probabilmente le più ambite di tutte”.

