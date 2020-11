Basket

Milos Teodosic, gli assist più belli della sua stagione alla Virtus Bologna in Serie A

Nel derby contro la Fortitudo, quello no-look per Ricci e quello al tabellone per Gamble sono solo due delizie di una serie infinita di assist che Milos Teodosic sforna in ogni match che gioca. Nel derby 109 sono stati 14 assist, il suo massimo in Serie A. Abbiamo raccolto i migliori di questa stagione, anche nel 2020 il serbo della Virtus Bologna crea meraviglie.

00:00:52, 37 Visualizzazioni, un' ora fa