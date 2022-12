Paolo Banchero. La prima scelta del draft 2022 Il viaggio negli States di Gianmarco Pozzecco e Salvatore Trainotti non ha risolto la questione. La prima scelta del draft 2022 ha rimandato la decisione sull'adesione al progetto della nazionale azzurra al termine della stagione NBA. E nonostante i tanti proclami d'amore mandati verso il nostro Paese, compreso il media-day sostenuto con il tricolore tra le braccia, Banchero rimane ancora nel limbo , con possibilità di giocare (e vincere) con il Team USA.

Il presidente FIP, Gianni Petrucci, non ha partecipato alla spedizione oltreoceano, ma i messaggi inviati nelle ultime ore appaiono meno entusiasti rispetto alla sensazione generale vissuta nel pre-viaggio a Orlando. "Banchero? Al 60% sceglierà la maglia azzurra", ha detto Petrucci al margine della presentazione del libro "La Nostra America", così come riportato dalla Repubblica.

Le cifre registrate nella sua stagione da rookie (21.9 punti, 6.7 rimbalzi, 3.7 assist), unite al potenziale enorme di un giocatore di cui si è appena grattata la superficie, stanno ovviamente intrigando moltissimo anche il Team USA, atteso a gettarsi nella mischia per convincerlo a vestire la canotta a stelle e strisce nei prossimi grandi tornei internazionali. La rappresentativa statunitense è alla perenne ricerca di qualità nel front-court, e sarà molto probabile anche un braccio di ferro con la nazionale francese per Joel Embiid. Il centro camerunese dei Philadelphia 76ers ha ricevuto il passaporto francese in estate, dichiarando di voler giocare le Olimpiadi di Parigi 2024 con i Bleus, ma è stato omaggiato anche della cittadinanza statunitense all'inizio della regular-season NBA. Anche lui, come Banchero, dovrà fare presto una scelta.

