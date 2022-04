Gianni Petrucci ha confermato che l'Italia non scenderà in campo il 1° luglio 2022 per il match di qualificazione ai Mondiali 2023 contro la Russia. C'è una guerra in atto e c'è una presa di posizione del basket internazionale, e dello sport in generale, nei confronti del Paese. Nulla di personale verso “gli atleti russi che non c'entrano niente”, aggiunge Petrucci, ma non si può giocare in questa situazione. Anche perché, fa notare il n° 1 della FIP, Russia e Ucraina potrebbero incrociarsi alla fase successiva di qualificazione. Un po' troppo allo stato attuale delle cose. Dopo le parole del Presidente del CONI Giovanni Malagò , anche il presidente della FIPha confermato che l'non scenderà in campo il 1° luglio 2022 per il match di qualificazione ai Mondiali 2023 contro la. C'è una guerra in atto e c'è una presa di posizione del basket internazionale, e dello sport in generale, nei confronti del Paese. Nulla di personale verso “”, aggiunge Petrucci, ma non si può giocare in questa situazione. Anche perché, fa notare il n° 1 della FIP,potrebbero incrociarsi alla fase successiva di qualificazione. Un po' troppo allo stato attuale delle cose.

Il comunicato di Gianni Petrucci

Il basket internazionale spicca per una presa di posizione che farà storia, ovvero quella di attendere il mese di maggio per adottare ulteriori provvedimenti contro la Russia. Sono veramente deluso e non pensavo si arrivasse a tanto. Non è bastato che la quasi totalità delle Federazioni internazionali escludessero la Russia dalle competizioni e che il TAS confermasse le disposizioni prese in materia dalla FIGC. Non è bastata nemmeno la raccomandazione del CIO, che evidentemente è stata scambiata per una “paternale”. C’è una guerra in atto, cosa altro deve accadere? [Gianni Petrucci al Consiglio Federale]

Hanno poi valutato, in FIBA, che nella seconda fase delle qualificazioni al Mondiale 2023 potrebbero esserci due partite tra Russia e Ucraina? Non vedo cosa potrebbe cambiare da qui a maggio. È chiaro che gli atleti non hanno alcuna responsabilità in merito. In conseguenza alle decisioni degli altri Paesi europei e a ciò che ha dichiarato il Presidente del CONI Giovanni Malagò la FIP ha deciso, dopo aver informato il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che la Nazionale non giocherà la quinta gara della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023 contro la Russia in programma il 1° luglio 2022. Analoga decisione è stata presa dalle Federazioni di Paesi Bassi e Islanda, entrambe facenti parte dello stesso girone degli Azzurri

