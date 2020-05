Muore a 60 anni Mark McNamara, ex campione NBA: giocò anche a Livorno

Scompare per infarto all'età di 60 anni l'ex centro del Philadelphia 76ers campioni Nba nel 1983.

Un infarto toglie la vita a Mark McNamara, 60 anni, ex cestista NBA che nel 1983 fu campione con la casacca dei Philadelphia 76ers, quando era riserva di Moses Malone.

McNamara nel 1986 giocò anche in Italia con la maglia della Cortan Livorno di Alberto Bucci, contribuendo alla promozione in A1.

Controfigura di Chewbecca

McNamara non fu solo un giocatore di basket ma anche controfigura in "Star Wars": recitò nel ruolo di Chewbecca in "L'impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi", anche se poi le riprese effettuate non furono utilizzate per il film, perché i suoi movimenti furono considerati poco congrui con quelli di Peter Mayhew, l'attore principale.

La carriera

Affermatosi nell'Università della California, McNamara approdà ai 76ers nel 1982: girò l'America passando per San Antonio, Kansas City, Los Angeles con i Lakers e Orlando. In Europa, oltre l'esperienza a Livorno, anche due passaggi in Spagna con Murcia e Real Madrid. Dopo essersi ritirato nel 1993, si era trasferito in Alaska dove allenava una high school.

