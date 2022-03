Basket

Basket, Serie A: Diego Flaccadori MVP della 24a giornata, Trento resuscita sulle sue giocate

Diego Flaccadori si merita il premio di MVP della 24a giornata per la grande prestazione nella vittoria della sua Dolomiti Energia Trentino sull'Allianz Trieste, un successo che ha permesso all'Aquila di spezzare una lunga striscia negativa. Flaccadori ha realizzato 23 punti con 4 rimbalzi e 5 assist per 26 di valutazione, suo massimo in carriera.

