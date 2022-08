Il passaggio in Germania da parte dell’Italia si è chiuso con due partite convincenti, anche se solo una di esse ha generato un risultato di vittoria per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco, Gigi Datome: “Chiudiamo la preparazione in crescendo. Usciamo dal torneo di Amburgo con fiducia e una migliore condizione fisica. Siamo pronti ora per giocarci tutte le nostre carte nelle partite che contano davvero“. , anche se solo una di esse ha generato un risultato di vittoria per gli azzurri di coach quella con la Repubblica Ceca . Nonostante questo, i segnali positivi ci sono stati anche con la Serbia. Queste le parole in proposito di capitan: “Chiudiamo la preparazione in crescendo. Usciamo dal torneo di Amburgo con fiducia e una migliore condizione fisica. Siamo pronti ora per giocarci tutte le nostre carte nelle partite che contano davvero“.

Ora per l’Italia ci sarà il rientro a Brescia, da cui poi ripartirà il cammino della Nazionale. In particolare, ci saranno le due partite di qualificazioni ai Mondiali del 2023, piazzate in uno slot che, per usare un eufemismo, piace poco, contro l’Ucraina (a Riga) il 24 e contro la Georgia a Brescia il 27. Sarà poi la volta degli Europei, con l’Italia che inizierà a giocarsi le proprie carte da martedì 2 al Mediolanum Forum di Milano, in un girone del quale grande e inevitabile protagonista sarà la Grecia di Giannis Antetokounmpo.

