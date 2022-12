Paolo Banchero e gli emissari del basket italiano è sempre più vicino, nelle prossime ore il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco e il general manager Salvatore Trainotti parleranno con la stella degli Orlando Magic di passaporto italiano e Banchero e il Poz c'è stato un breve incontro prima della gara della scorsa notte, Sono venuti allo shoot-around, li ho solo salutati al termine ma non ci siamo parlati. Sì, parleremo domani (oggi, ndr), questo è il piano", ha detto Paolo. L'atteso incontro trae gli emissari del basket italiano è sempre più vicino, nelle prossime ore il ct dellae il general managerparleranno con la stella deglidi passaporto italiano e si cercherà di capire le reali intenzioni del nativo di Seattle sulla possibilità di vestire la maglia azzurra . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, trae ilc'è stato un breve incontro prima della gara della scorsa notte, persa in casa dai Magic contro i Milwaukee Bucks . "", ha detto

Banchero, in un match particolare visto che dall'altra parte c'era l'ex MVP Giannis Antetokounmpo, ha comunque chiuso con 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, con 12 su 13 ai liberi, anche se ha tirato maluccio dal campo, 4 su 16. Il ct Pozzecco, sempre a Simone Sandri della Gazzetta dello Sport, ne ha parlato in questi termini: "L'ho conosciuto al volo perchè siamo a vedere l'allenamento prima della partita, è stato molto carino, è venuto a salutarci, è stato l'unico momento di contatto con lui. Domani (oggi, ndr) lo incontreremo un po' meglio. Sì, ci sarà tutto il suo entourage, anche se noi siamo venuti qua per conoscerlo e farci conoscere. Poi più avanti si vedrà cosa fare".

Pozzecco è stato "beccato" sugli spalti con lo sguardo fisso su Banchero, lo ha studiato, forse lo ha già immaginato con la sua Italia, e su Paolo ha sottolineato un aspetto in particolare: "La cosa che mi ha impressionato è che è arrivato a 3 assist dalla tripla doppia, ha la capacità di fare tante cose sul campo. L'ho abbracciato, ha una fisicità pazzesca, percepisci davvero quanto forte fisicamente sia".

