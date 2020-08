Brutto errore di Jokic: Mitchell si avventa sulla palla e scappa via a tutti, andando a schiacciare con grande enfasi.

Ci sono delle volte in cui certi errori sono più evidenti che in altre. Ne sa qualcosa Nikola Jokic, che verso la fine del terzo quarto tra Utah Jazz e Denver Nuggets sbaglia un passaggio. Ma lo sbaglia malissimo, ahilui, e Donovan Mitchell è in agguato come ultimo uomo nelle retrovie: si avventa sulla palla come un gatto, scappa via da solo (e chi lo prende?) e poi sbam! Schiacciata violentissima giusto a voler sottolineare la situazione.

