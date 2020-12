Oltre 23 milioni di abbonati su Netflix ha guardato “The Last Dance”, la docu-serie su Michael Jordan e i Chicago Bulls della stagione 1997/98. Scottie Pippen , ex compagno di MJ, in un’intervista rilasciata al “The Guardian” ha criticato la serie prodotta da Michael Tollin.



"Non credo che la ricostruzione posso dirsi accurata, almeno per quel che riguarda il racconto legato a una delle più grandi squadre di pallacanestro della storia. È evidente che sia un modo per porre al centro la figura di MJ, per glorificarlo. In parte forse è stato anche controproducente per lui, perché la gente ha visto quale fosse la sua personalità. L’ho fatto presente anche a Jordan e lui ha accettato il mio punto di vista. Gli ho detto che non ero molto soddisfatto e lui mi ha risposto: Hai ragione. Questo è quanto".