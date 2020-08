Credit Foto From Official Website

I playoff NBA partono lunedì 17 agosto nella "bolla" di Disney World, una lunga marcia verso le Finals che si concluderanno entro il 13 ottobre e che desigeranno i campioni di questa insolita stagione 2019-20.

Lunedì 17 agosto alle 19:30, ora italiana, si aprono i playoff NBA 2020 con gara 1 della serie di primo turno fra Denver Nuggets e Utah Jazz. Si entra dunque nel vivo di una stagione 2019-20 spezzata in due dalla pandemia da Coronavirus e ripresa soltanto il 30 luglio nella "bolla" di Disney World, a Orlando. Ora però sarà una lunga cavalcata, le 16 migliori squadra si daranno battaglia in serie al meglio delle 7 partite per arrivare alla conquista del titolo che nel 2019 è andato ai Toronto Raptors. Saranno quasi due mesi intesissimi da qui al 13 ottobre, data ultima per l'eventuale gara 7 della finale.

EASTERN CONFERENCE

Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (8)

Game 1: martedì 18 agosto, ore 19:30

Game 2: giovedì 20 agosto, ore 24:00

Game 3: sabato 22 agosto, ore 19:00

Game 4: lunedì 24 agosto, ore 19:30

*Game 5: mercoledì 26 agosto, TBD

*Game 6: venerdì 28 agosto, TBD

*Game 7: domenica 30 agosto, TBD

Toronto Raptors (2) – Brooklyn Nets (7)

Game 1: lunedì 17 agosto, ore 22:00

Game 2: mercoledì 19 agosto, ore 19:30

Game 3: venerdì 21 agosto, ore 19:30

Game 4: lunedì 24 agosto, ore 00:30

*Game 5: martedì 25 agosto, TBD

*Game 6: giovedì 27 agosto, TBD

*Game 7: sabato 29 agosto, TBD

Boston Celtics (3) – Philadelphia 76ers (6)

Game 1: martedì 18 agosto, ore 01:30

Game 2: giovedì 20 agosto, ore 01:30

Game 3: sabato 22 agosto, ore 01:30

Game 4: domenica 23 agosto, ore 19:00

*Game 5: martedì 25 agosto, TBD

*Game 6: giovedì 27 agosto, TBD

*Game 7: sabato 29 agosto, TBD

Indiana Pacers (4) – Miami Heat (5)

Game 1: martedì 18 agosto, ore 22:00

Game 2: giovedì 20 agosto, ore 19:00

Game 3: sabato 22 agosto, ore 21:30

Game 4: martedì 25 agosto, ore 00:30

*Game 5: mercoledì 26 agosto, TBD

*Game 6: venerdì 28 agosto, TBD

*Game 7: domenica 30 agosto, TBD

WESTERN CONFERENCE

Los Angeles Lakers (1) – Portland Trail Blazers (8)

Game 1: mercoledì 19 agosto, ore 03:00

Game 2: venerdì 21 agosto, ore 03:00

Game 3: domenica 23 agosto, ore 02:30

Game 4: martedì 25 agosto, ore 03:00

*Game 5: mercoledì 26 agosto, TBD

*Game 6: venerdì 28 agosto, TBD

*Game 7: domenica 30 agosto, TBD

Los Angeles Clippers (2) – Dallas Mavericks (7)

Game 1: martedì 18 agosto, ore 03:00

Game 2: giovedì 20 agosto, ore 03:00

Game 3: sabato 22 agosto, ore 03:00

Game 4: domenica 23 agosto, ore 21:30

*Game 5: martedì 25 agosto, TBD

*Game 6: giovedì 27 agosto, TBD

*Game 7: sabato 29 agosto, TBD

Denver Nuggets (3) – Utah Jazz (6)

Game 1: lunedì 17 agosto, ore 19:30

Game 2: mercoledì 19 agosto, ore 22:00

Game 3: venerdì 21 agosto, ore 22:00

Game 4: lunedì 24 agosto, ore 03:00

*Game 5: martedì 25 agosto, TBD

*Game 6: giovedì 27 agosto, TBD

*Game 7: sabato 29 agosto, TBD

Houston Rockets (4) – Oklahoma City Thunder (5)

Game 1: mercoledì 19 agosto, ore 00:30

Game 2: giovedì 20 agosto, ore 21:30

Game 3: sabato 22 agosto, ore 00:00

Game 4: lunedì 24 agosto, ore 22:00

*Game 5: mercoledì 26 agosto, TBD

*Game 6: venerdì 28 agosto, TBD

*Game 7: domenica 30 agosto, TBD

* = se necessaria

