Pensi che sia una cosa che non può mai capitarti, che possa succedere soltanto agli altri. Ma se può capitare a Magic Johnson, allora può capitare a tutti.

7 novembre 1991: Earvin Johnson annuncia pubblicamente il suo ritiro immediato dai Los Angeles Lakers e dal basket giocato, rivelando di essere sieropositivo. “Magic”, come noto tra il grande pubblico per quella sua pazzesca capacità di inventare pallacanestro accompagnata da un sorriso sempre pronto e affascinante, è l’icona della squadra NBA più forte e conosciuta in quel periodo, un atleta e un campione di fama mondiale, capace di cominciare quel processo di diffusione del basket a livello planetario ancor prima del Dream Team delle Olimpiadi di Barcellona dell’anno successivo. E vederlo malato è uno schock. Mondiale.

Magic Johnson annuncia di aver contratto l'HIV, 7 novembre 1991 Credit Foto Getty Images

HIV e AIDS, una malattia sconosciuta

Sopravviverò. Ma anche se dovessi morire, sarei comunque felice. Ho vissuto una vita splendida.

In quegli anni, il livello di conoscenza e consapevolezza generale dell’HIV è relativamente scarso e lacunoso. L’“uomo medio” non distingue la differenza tra HIV e AIDS, e le considera malattie circoscritte al mondo omosessuale bianco: che Magic Johnson, uno sportivo di altissimo livello, afroamericano ed eterosessuale si sia ammalato, è cosa quasi inconcepibile. L’HIV viene identificato come una sicura sentenza di morte, tant’è che Pat Riley, allora coach dei New York Knicks, fa rimandare l’inizio della partita successiva per poter leggere il Padre Nostro in pubblico, di fronte a tutti gli spettatori.

Il grande ritorno: All Star Game e Dream Team

Michael Jordan, Earvin "Magic" Johnson, Larry Bird Credit Foto Eurosport

In realtà, a differenza del pensiero comune, è presto evidente come le condizioni generali di salute di Magic siano comunque molto buone grazie a una terapia capace di tenere il virus a livelli minimi nel sangue: superato lo shock iniziale, la stella dei Lakers sceglie di tornare a giocare in occasione dell’All Star Game del 1992, dove vince il titolo di MVP nel successo della sua Western Conference per 153-113 sulla selezione dell’Est. Magic partecipa poi alla spedizione del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona 1992, dove si mette al collo l’oro olimpico al termine del torneo che cancella definitivamente le distanze tra l’NBA e il resto del mondo, aprendo il basket d’Oltreoceano al palcoscenico planetario.

L'ultima cavalcata con i Lakers

Magic Johnson, Los Angeles Lakers Credit Foto From Official Website

Magic pensa di proseguire la stagione successiva con i Los Angeles Lakers, la franchigia che lo scelse con la numero 1 al draft del 1979 e a cui si era legato firmando un accordo da 25 anni per 25 milioni di dollari, diventando l’atleta più pagato al mondo e aprendo ufficialmente l’epoca dei mega-contratti nel mondo dello sport: il progetto, però, naufraga di fronte alle proteste di diversi giocatori avversari (tra questi anche Karl Malone, allora stella degli Utah Jazz con John Stockton), che temono di poter contrarre il virus venendo a contatto con il sudore durante le partite. Nonostante il tentativo dei medici di sfatare questo falso mito, Magic abbandona l’idea del ritorno sul parquet ed entra nel mondo degli affari, aprendo una serie di ristoranti e cinema tuttora alla base di un enorme tessuto imprenditoriale.

Con il naturale incremento della consapevolezza nei confronti della malattia anche da parte dei giocatori stessi, Magic può tornare in attività nel 1996, quando re-indossa la canotta gialloviola che lo aveva visto, in passato, mettersi al dito 5 anelli, essere nominato per 3 volte MVP delle Finals e partecipare a 12 edizioni dell’All Star Game grazie a quell’innato talento di giocatore totale, un playmaker di 206 cm per quasi 100 kg in grado di giocare in tutte le posizioni e di stupire per capacità di passaggio e di lettura del gioco semplicemente incredibili (o “magiche”, se preferite) per l’epoca.

Magic Johnson oggi: dirigente e imprenditore

Magic Johnson, Los Angeles Lakers, NBA 2018-19 Credit Foto Getty Images

A 37 anni, Magic gioca altre 44 partite con i Lakers per poi ritirarsi definitivamente ed essere inserito nella Hall of Fame cinque anni dopo. Oggi è ancora in forma e in salute, a dimostrazione degli enormi progressi compiuti dalla medicina.

