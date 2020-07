Alex Caruso rinuncia al matrimonio della sorella e resta coi Lakers nella bolla NBA

La guardia gialloviola ha preferito restare con la squadra, convinto da una chiacchierata con LeBron James e Anthony Davis, invece che volare in Texas per il matrimonio della sorella Megan lo scorso 18 luglio, per cui aveva chiesto e anche ottenuto il permesso dalla franchigia. "Lo scenario peggiore ovviamente era quello di restare contagiato", ha detto Caruso.

Cosa non si fa per restare al fianco del Re... Alex Caruso è arrivato al punto di rinunciare al matrimonio della sorella Megan pur di non uscire dalla bolla NBA di Orlando col rischio di essere contagiato: aveva già ottenuto il permesso di tornare a casa, in Texas, dai Lakers per lo scorso 18 luglio, ma una chiacchierata con LeBron James e Anthony Davis, le stelle della squadra, lo hanno convinto a non andare e a restare col gruppo, visto che è ben chiaro l'obiettivo di vincere il titolo.

"Megan è da sempre la mia fan numero uno, nessuno ha mai fatto il tifo per me come lei. Lo scenario peggiore ovviamente era quello di restare contagiato, rinunciando a parte o al resto della stagione", ha detto Caruso a ESPN, consapevole che un ritorno a Austin, in Texas, e la partecipazione al ricevimento, non avrebbe potuto garantire determinate sicurezze, col rischio di dover affrontare 14 giorni di quarantena al momento di ritorno a Orlando.

"Ho parlato con LeBron e Davis, i quali hanno sottolineato quale fosse la mia importanza per la squadra adesso che Avery Bradley non c’è e con l’infortunio di Rondo", ha aggiunto Caruso, un giocatore che avrà un certo peso peso nelle rotazioni di coach Vogel visti le assenze citate e l'innesto di due elementi come Waiters e JR Smith tutt'altro che affidabili.

Inevitabilmente ha dovuto rinunciare al matrimonio della sorella maggiore Megan, seguito dalla propria stanza grazie alle riprese live di un amico: "Sono rimasto in camera per ore: avevo degli amici che hanno ripreso l’intera cerimonia, l’ho seguita dal cellulare. Se fossi stato in una squadra che non ha ambizioni di vincere il titolo, forse sarebbe stato diverso. Ma stiamo lavorando troppo duramente per rinunciare a dei giorni di preparazione o per mettere a repentaglio tutto".

