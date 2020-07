Anche Russell Westbrook positivo al Covid-19: il giocatore dei Rockets è in quarantena

Lo ha annunciato la stessa guardia di Houston con un post su Instagram. La squadra era già volata senza di lui ad Orlando, città dove dovrebbe riprendere il campionato.

Un altro caso di positività al Covid-19 scuote l'NBA. L'ultimo in ordine di tempo è Russell Westbrook, guardia degli Houston Rockets, che ha dato l'annuncio con un post sul proprio profilo Instagram. "Sto bene, sono in quarantena e non vedo l'ora di riunirmi con i miei compagni, una volta guarito".

NBA James: “Non ho bisogno di avere una frase sulla maglia per portare avanti la mia lotta" IERI A 09:48

Westbrook - come il compagno di squadra James Harden - non era volato con il resto della squadra ad Orlando, città designata per terminare la stagione NBA, ma coach Mike D'Antoni aveva spiegato che le sue due superstar si stavano allenando individualmente e avrebbero raggiunto il gruppo a breve. Che il Barba sia rimasto a casa per lo stesso motivo? Intanto Westbrook, prima di tornare operativo al 100%, dovrà guarire dal virus ed effettuare un test cardiaco. I Rockets dovrebbero "debuttare" il 31 luglio contro i Dallas Mavericks. A 18 giorni dalla ripresa NBA, la situazione resta molto complicata.

Play Icon WATCH Senza maglietta, ma con la mascherina: l’allenamento di LeBron James per il ritorno della NBA 00:00:45

NBA NBA, Luka Doncic mago anche con i piedi: canestro impossibile in allenamento IERI A 08:06