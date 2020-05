Andre Drummond dal cuore d'oro: lascia una mancia da 1000 dollari alla cameriera

Il centro dei Cleveland Cavaliers fa un grande gesto in un locale della Florida a fronte di un conto di "soli" 164 dollari. "Resti sempre sorpreso di fronte alla gentilezza che qualcuno è ancora in grado di mostrare in questi tempi così incerti", ha scritto su Instagram Kassandra Diaz, lavoratrice in un ristorante di Delray Beach.

Certo, per uno che in carriera ha guadagnato 82 milioni di dollari, 27 soltanto in questa stagione, sono soltanto "briciole", ma per una persona comune una mancia da 1000 dollari possono fare tutta la differenza. Questo è quanto accaduto in un ristorante di Delray Beach, in Florida, dove Andre Drummond, centro dei Cleveland Cavaliers, ha lasciato alla cameriera una mancia da 1000 dollari a fronte di un conto di 164. Un gesto di grande umanità in un momento così difficile per tutto il paese quello dell'asso NBA, un'azione che ha reso felice Kassandra Diaz la quale non ha potuto trattenere la sua felicità e ha voluto condividere l'accaduto attraverso i social network.

"Quando mi hanno ridato il conto, mi sono dovuta avvicinare per leggere bene quanto fosse stato lasciato di mancia e stentavo a crederci. A un conto di 160 dollari ne erano stati aggiunti 1000. Piangevo per la gioia. Non avevo idea di come reagire, non volevo attirare l’attenzione ma al tempo stesso non potevo far passare inosservato un gesto del genere. Resti sempre sorpreso di fronte alla gentilezza che qualcuno è ancora in grado di mostrare in questi tempi così incerti. Questa è una storia che non dimenticherò, ancora grazie Andre Drummond!", le parole della signorina Diaz su Instagram.

Ed è arrivata anche la replica dello stesso Drummond, sempre via social: "Grazie a voi per essere stati fantastici con me". Una bella iniezione di fiducia per il locale che, come tutti i ristoranti degli USA e non solo, sta faticando a ripartire in questa fase, con tante restrizioni e potendo sfruttare solo una parte della propria capienza.

