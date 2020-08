La copia del contratto firmato dal numero 23 con i Chicago Bulls fa letteralmente impazzire i fan di basket.

Basta una fotocopia del contratto di MJ per far impazzire i suoi fan. E' accaduto infatti che durante un'asta online diversi appassionati si siano dati battaglia per accaparrarsi una copia del primo contratto firmato da Michael Jordan con i Chicago Bulls.

NBA La giocata della notte: Danilo Gallinari debutta a Orlando con una schiacciata pazzesca DA 12 ORE

Non importa che non fosse l'originale: in poche ore ecco il prezzo del cimelio schizzare a quote mai viste prima per una fotocopia. Chi se l'è accaparrato ha dovuto sborsare ben 57.068 dollari.

Dopo la divisa del Dream Team venduta per 216.000 dollari, la maglia del 1996-97 per 288.000 e la primissima n°23 dei Bulls indossata da MJ data via quasi per mezzo milione di dollari, ora è la volta della copia del contratto. Sotto a chi tocca...

Play Icon WATCH Michael Jordan: "The Last Dance? Senza Phil Jackson io non avrei più giocato" 00:03:52

NBA I risultati della notte: buona la prima per Gallinari, Melli travolto dai Clippers DA 13 ORE