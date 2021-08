Carmelo Anthony e LeBron James finalmente insieme. Dopo aver condiviso il palcoscenico del mitico draft del 2003, lo stesso che vide Chris Bosh e Dwyane Wade chiudere la Top 5 con la strana "intrusione" di Darko Milicic, le due star uniscono le proprie forze alla ricerca di quell'anello che LeBron non è riuscito a difendere nella scorsa stagione e che ancora manca alle dita di Melo.

Il 37enne Anthony, free-agent corteggiato anche dai New York Knicks in una possibile re-union dal retrogusto storico, ha trovato l'accordo con i gialloviola peral minimo salariale per i veterani. Si tratta di un rischio calcolato per i Lakers, in ricostruzione dopo il fallimento dello scorso anno e alla ricerca di elementi di grande esperienza da affiancare a LBJ e Anthony Davis: oltre a Melo e Russell Westbrook , Los Angeles accoglierà anche, nella sua terza reincarnazione gialloviola dopo l'annata trascorsa a Philadelphia come back-up di Joel Embiid (Andre Drummond farà invece il percorso inverso prendendo il suo posto ai Sixers).