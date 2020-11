Parte con le marce altissime il mercato degli scambiNBA, aperto ufficialmente alle ore 18 di lunedì 16 novembre. Infatti gli Oklahoma City Thunder hanno spedito Chris Paul ai Phoenix Suns dove promette di comporre un duo di esterni stellare con Devin Booker, senza scordare il centro DeAndre Ayton, prima scelta al Draft 2018. Con CP3 finisce nel deserto dell'Arizona anche l'esterno Abdel Nader mentre in cambio gli OKC Thunder ricevono il playmaker spagnolo Ricky Rubio, l'ala mancina Kelly Oubre, due giovani come Ty Jerome e Jalen Lecque, e la prima scelta al Draft 2022 (protetta 1-12 nel 2022). Questo scambio proietta immediatamente i Suns nel novero della candidare ai playoff nella Western Conference, l'arrivo di Paul porterà esperienza, leadership e carisma ad una squadra e ad una franchigia che nell'ultimo decennio ha fatto molta fatica a costruire una cultura di un certo tipo. In Arizona Paul ritrova Monty Williams, già suo coach ai tempi dei New Orleans Hornets.

Che Paul avesse lasciato l'Oklahoma non era un segreto, il suo desiderio era quello di tornare a Los Angeles: Phoenix è una soluzione a metà visto che a livello geografico non è troppo lontana dalla California mentre a livello tecnico può far fare il salto di qualità ad un gruppo giovane e con enorme potenziale. Restano a bocca asciutta i Milwaukee Bucks, la franchigia che probabilmente più di tutte aveva bisogno di un giocatore come CP3 per dare l'assalto al titolo e far felice Giannis Antetokounmpo. CP3 ha un contratto molto pesante (85 milioni per i prossimi 2 anni) e un'età avanzata (35 anni) ma è un All Star sicuro e nell'ultima stagione ai Thunder ha dimostrato di poter fare ancora la differenza.

Viceversa i Thunder prendono un giovane in grande crescita come Kelly Oubre e con un solo anno di contratto, e un regista dal sicuro carisma come Ricky Rubio che ha altri due anni di contratto (circa 35 milioni complessivi) e che potrà affiancare Shai Gilgeous-Alexander nella sua continua crescita come volto della franchigia. Per Oklahoma City si tratta del secondo scambio in meno di 24 ore: ieri il general manager Sam Presti aveva spedito il play tedesco Dennis Schroeder ai Los Angeles Lakers in cambio di Danny Green e della scelta numero 28 al Draft 2020 in programma mercoledì. Con questi ultimi due scambi, gli Oklahoma City Thunder possono disporre di ben 16 scelte al primo giro da qui al 2027, un numero assurdo e che dà loro un vantaggio strategico per costruire il futuro, contenere i costi e avere delle "pedine" da muovere sul mercato.

