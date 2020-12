La stagione NBA 2020-21 scatterà il prossimo 22 dicembre e, in attesa che venga reso noto il calendario per la prima metà della regular season, ESPN ha svelato il programma del Christmas Day, il giorno di Natale, il piatto forte in cui la lega e le televisioni credono tanto per massimizzare gli introiti. L'insider Adrian Wojnarowski ha fatto sapere che il programma prevederebbe cinque partite dalle ore 18 italiane e che il clou è la sfida tra i Los Angeles Lakers campioni in carica di LeBron James e Anthony Davis, e i Dallas Mavericks del talento sloveno Luka Doncic. Ad aprire il programma ci sarebbe la gara di Miami tra gli Heat vice campioni e i New Orleans Pelicans di Nik Melli.

Questo il Christmas Day nel dettaglio:

Ore 18: Miami Heat-New Orleans Pelicans

Ore 20.30: Milwaukee Bucks-Golden State Warriors

Ore 23: Boston Celtics-Brooklyn Nets

Ore 2: Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks

Ore 4.30: Denver Nuggets-Los Angeles Clippers

Secondo Natale consecutivo in campo per Nik Melli che, dopo aver giocato contro i Nuggets nel 2019, questa volta approfitterà del caldo e del sole di Miami nel match contro gli Heat vice campioni NBA. Riflettori puntati ovviamente su Zion Williamson, la grande attrazione della squadra della Louisiana. A seguire, alle 20.30 in Italia, i Milwaukee Bucks del due volte MVP Giannis Antetokounmpo ospitano i Golden Warriors di Stephen Curry e Draymond Curry, campioni nel 2015, 2017 e 2018, e candidati a corteggiarlo nella free agency del 2021. Chissà se ci sarà spazio anche per l'azzurroNico Mannion con i "Dubs".

NBA a Natale Credit Foto Getty Images

Alle 23 a Boston ci sarà uno scontro al vertice della Eastern Conference tra i Celtics dei rampanti Jayson Tatum e Jaylen Brown e gli attesissimi Broolyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving, e di Steve Nash in panchina: i Nets saranno ovviamente una delle grandi storie da seguire della stagione. Alle 2, allo Staples Center di Los Angeles, la gara più attesa, tra i Lakers campioni di James e Davis, e i Dallas Mavs di Luka Doncic e Kristaps Porzingis: una grande investitura per Luka, al primo Natale sul parquet e per di più nel "prime time" degli Stati Uniti.

A completare il programma la gara di Denver a notte fonda in Italia, le 4.30, tra i Nuggets e i Los Angeles Clippers, la riedizione della semifinale dell'Ovest che ha visto Jokic e Murray rimontare da 1-3 ed eliminare i super favoriti Clips di Leonard e George. In aggiunta, stavolta, i Nuggets potranno contare anche sull'estro di Facundo Campazzo, appena arrivato dal Real Madrid.

