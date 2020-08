Paul George #13 of the Los Angeles Clippers drives against Justin Jackson #44 of the Dallas Mavericks in the second half in game five of the first round of the 2020 NBA Playoffs

I Los Angeles Clippers riprendono il controllo della serie contro i Dallas Mavericks vincendo gara-5 per 154-111, nuovo record di franchigia per punti segnati in una gara di playoff. I Denver Nuggets battono gli Utah Jazz 117-107 spinti da Jamal Murray e Nikola Jokic e accorciano sul 3-2 nella serie.

Dopo la tripla decisiva sulla sirena di Luka Doncic in gara-4, la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks prosegue con una nettissima prova di forza della squadra californiana. I Clippers si impongono 154-111 (record di franchigia per punti realizzati in una singola gara di playoff) e riprendono il controllo della serie sul 3-2, spinti dalla miglior versione di Paul George vista nella post-season all'interno della bolla: l'ex-Indiana realizza 35 punti con 12/18 al tiro, scacciando i fantasmi di quel 29% dal campo nelle gare precedenti che avevano causato molto rumore tra i fan sui social media. Seguono Kawhi Leonard con 32 e Montrezl Harrell con 19 e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina per una squadra capace di tirare con il 67% dal campo nel primo quarto e il 61% in un primo tempo dominato: dopo il 76-52 dell'intervallo lungo, i Clippers non tolgono il piede dall'acceleratore e toccano anche un massimo vantaggio di 45 punti.

Dallas, priva di Kristaps Porzingis per la seconda partita consecutiva a causa di un problema a un ginocchio, ha un Luka Doncic sottotono rispetto agli standard abituali, fermo a 22 punti con 6/17 dal campo dopo la tripla doppia di gara-4. Scaramuccia tra la superstar slovena e Marcus Morris, accusato di aver intenzionalmente cercato di procurargli un infortunio a una caviglia.

NBA Chris Paul e Lebron James, pazienza finita: "Votiamo per cambiare, basta abusi!" DA UN GIORNO

I Denver Nuggets accorciano le distanze sugli Utah Jazz con un successo per 117-107 in gara-5 per evitare una prematura uscita di scena dai playoff e dalla bolla di Orlando. Jamal Murray, autore di 50 punti nella sconfitta in gara-4, è ancora incandescente con 42 punti (17/26 al tiro), 33 dei quali realizzati nella ripresa (cui si aggiungono anche 8 rimbalzi e 8 assist). Molto positivo anche Nikola Jokic, autore di 31 punti con 12/19 dal campo (7/11 dall'arco) e della tripla decisiva a 24" dalla sirena. La svolta arriva nel secondo tempo quando, sotto 63-54 all'intervallo, Denver trova la solidità e la forza per reagire nel terzo periodo (fino a quel momento terra di conquista dei Jazz) e ribaltare l'inerzia del match. Per Utah, non bastano i 30 punti di Donovan Mitchell e i 17 a testa per Mike Conley e Jordan Clarkson.

Play Icon WATCH Lebron: "Il 24/08 con punteggio di 24-8 ne ero certo: Kobe era con noi!" 00:00:29

NBA Ufficiale, i Philadelphia 76ers licenziano coach Brett Brown IERI A 21:51