Le prime ore di mercato degli scambi NBA sono frenetiche e regalano colpi importanti. Dopo le trade che hanno portato Chris Paul ai Phoenix Suns e Dennis Schroeder ai Los Angeles Lakers, i protagonisti sono i Milwaukee Bucks che, attraverso due movimenti distinti, riescono ad accaparrarsi Jrue Holiday e Bogdan Bogdanovic, due elementi importanti che possono aumentare le chance della squadra di Giannis Antetokounmpo di poter arrivare alle Finals 2021. Il principale obiettivo dei Bucks del general manager John Horst era Chris Paul ma, una volta sfumata la pista che portava a CP3, ha dovuto agire diversamente ed è comunque riuscito ad ingaggiare la guardia dei Pelicans, uno dei giocatori più richiesti sul mercato per le sue doti sia di leader, sia di difensore, e il serbo dei Kings, talento in rampa di lancio che anche agli scorsi Mondiali in Cina ho mostrato tutto il suo enorme valore.

Milwaukee sostanzialmente va "all-in", come si direbbe nel poker: per Holiday ai Pelicans sono stato ceduti Eric Bledsoe (35 milioni per i prossimi due anni più un terzo anno da 19 ma solamente 3.9 garantiti) e George Hill (9.5 milioni quest’anno, 10 l'anno prossimo ma solamente 1.3 garantiti) due dei giocatori che avevano più deluso negli ultimi playoff, ma soprattutto 3 prime scelte future al Draft, preziose per una franchigia che sta ricostruendo attorno a Zion Williamson e a Brandon Ingram. Per Bogdanovic invece è servito un sign-and-trade (il serbo ha dovuto prima rinnovare con i Kings) e a Sacramento vanno due giovani come Donte DiVincenzo e DJ Wilson, oltre al contratto di Ersan Ilyasova (7 milioni non garantiti). Di fatto i Kings rinunciano a Bogdanovic e scelgono di puntare su Buddy Hield, guardia lui pure al centro di voci di mercato.

Covington da Houston a Portland

Restano al centro delle voci anche gli Houston Rockets che, in attesa di capire cosa succederà con James Harden e Russell Westbrook, mandano Robert Covington ai Portland Trail Blazers in cambio di Trevor Ariza e la scelta al primo giro dei Blazers al Draft 2020 e 2021 (però protetta). Sostanzialmente Portland prende uno dei migliori "3&D" su piazza, giocatore duttile che Mike D'Antoni aveva fortemente voluto a Houston per il suo progetto di gioco "small ball", senza centri; per Ariza, 35 anni, si tratta di un ritorno in Texas dove aveva giocato nella stagione 2009-10 e poi ancora per quattro anni dal 2014-15 fino al 2017-18.

