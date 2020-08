Damian Lillard #0 of the Portland Trail Blazers shoots the ball against the Los Angeles Lakers during Round One, Game One of the NBA Playoffs on August 18, 2020 in Orlando, Florida at The Field House.

Quattro le partite che si sono svolte in questa seconda nottata dei playoff NBA. Con questa serie di match si sono concluse tutte le gare 1 dei quarti di finale di quest’edizione della post season della lega cestistica più importante al mondo. Dopo che ieri tutti i pronostici erano stati confermati, oggi c’è stata qualche sorpresa totalmente inaspettata.

ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 122-110

Doveva essere la serie più scontata quella che vedeva contrapposti i Milwaukee Bucks, titolari del miglior record assoluto della lega, e gli Orlando Magic, qualificati per la post season con il minor numero di vittorie. Invece, è proprio il match inaugurale di questa serie a regalarci il primo vero upset. Orlando, pur priva di due titolari (Jonathan Isaac e Aaron Gordon, ndr), entra in campo intenzionata a buttare il cuore oltre l’ostacolo e dopo pochi minuti si trova in testa all’incontro con un buon margine. I Bucks provano più volte a ricucire, ma senza successo. Nikola Vucevic domina sfornando una prestazione da 35 punti e 14 rimbalzi con 5/8 da tre. Inoltre, Orlando ha un grande Terrence Ross che segna 18 punti in uscita dalla panchina, facendo impazzire la difesa dei Bucks con i suoi movimenti senza palla, un ottimo Markelle Fultz da 15 punti e 6 assist ed Evan Fournier, che impiega mezz’ora a segnare il primo canestro, ma nel quarto periodo infila tre triple pesantissime. Dall’altra parte, Giannis Antetokounmpo, autore di una prova da 31 punti, 17 rimbalzi e 7 assist, predica nel deserto. Pesa, soprattutto, la prova deludente di Khris Middleton, che realizza appena 14 punti tirando 4/12 dal campo.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES LAKERS 100-93

L’altro grande upset della nottata arriva nel match tra la prima dell’Ovest, i Los Angeles Lakers, e l’ottava, i Portland Trail Blazers. La franchigia dell’Oregon parte a razzo e chiude il primo quarto avanti 36-25. Pian piano, però, sotto l’impulso di Lebron James da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist, LA torna in partita. I gialloviola, a inizio quarto quarto, toccano il +6 e sembrano destinanti a dilagare. I soliti Damian Lillard e CJ McCollum, 34 punti per il primo e 21 per il secondo, però, non ci stanno, e con le loro triple rimettono Portland in carreggiata. Dall’altro lato, James e un Anthony Davis da 28 punti (ma con 8/24 dal campo) sbagliano quattro liberi consecutivi molto sanguinosi. I Blazers, inoltre, trovano Whiteside, a lunghi tratti oggetto misterioso durante la regular season, che nel finale disinnesca un paio di azioni dei Lakers con due stoppate delle sue. Con le triple negli ultimi due minuti di Carmelo Anthony e Gary Trent jr, Portland scappa definitivamente via e si porta sull’1-0 nella serie.





OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKERS 108-123

Da molti questa è considerata la serie più interessante, ma gara 1 è stata senza storia. James Harden da 37 punti, ben supportato da Eric Gordon da 21 e da Jeff Gren da 22, permette a Houston di travolgere OKC. I Rockets sono a lungo sopra di venti punti e solo nel finale concedono ai Thunder di rendere il passivo meno pesante. A poco servono le ottime prestazioni individuali di Danilo Gallinari, il quale, con i suoi 29 punti (9 su 17 dal campo, conditi da 3 rimbalzi e 3 assist), è stato il miglior marcatore dei suoi e di Chris Paul, che sfiora la tripla doppia coi suoi 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.





MIAMI HEAT-INDIANA PACERS 113-101

Vincono in maniera netta i Miami Heat contro gli Indiana Pacers, orfani di Domantas Sabonis e costretti a far giocare appena nove minuti alla loro star Victor Oladipo, il quale non è ancora al massimo della condizione. La partita resta in equilibrio per tre quarti, ma nell’ultimo periodo James Butler e Goran Dragic salgono in cattedra, permettendo alla franchigia della Florida di scappare via e andarsi a prendere il primo punto nella serie. Butler ne mette 28, Dragic 24 e arriva il solito importante contributo dal centro Bam Adebayo, che registra una doppia doppia da 17 punti, 10 rimbalzi (e 6 assist).

