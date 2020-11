Nella notte del Draft NBA e a poco più di un mese dal via della stagione 2020-21, i Golden State Warriors per la notizia di un nuovo infortunio di Klay Thompson! La guardia All Star, il "gemello" di Stephen Curry, si è fatto male alla gamba destra durante un allenamento con altri giocatori nel sud della California e, secondo i presenti, sarebbe uscito sorretto da alcuni presenti senza riuscire ad appoggiare il piede a terra. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo, in casa Warriors si teme che Thompson si sia fatto male al tendine d'Achille: nella giornata di giovedì Klay si sottoporrà ai test di routine per verificare l'entità del danno che coinvolgerebbe il tallone e appunto la parte bassa della gamba destra.