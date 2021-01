Basket

Basket NBA, James Harden molla i Rockets: "Non siamo abbastanza forti per competere"

NBA - James Harden in meno di 50 secondi fa capire di non credere più nel progetto degli Houston Rockets dopo la sconfitta subita contro i Los Angeles Lakers per 117-100. "Amo Houston, ho fatto tutto il possibile, ma questa situazione non si può risolvere."

