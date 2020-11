Davvero una notizia drammatica per i Golden State Warriors e per Klay, già costretto a saltare l'ultima stagione per l'operazione al legamento crociato del ginocchio destro infortunato in gara 6 delle Finals 2019 perse contro i Raptors. Di fatto Thompson, che nell'estate 2019 ha firmato un contratto quinquennale da 189 milioni di dollari, patisce lo stesso infortunio occorso a Kevin Durant, lui pure nelle Finals 2019 e quindi obbligato a stare fermo in tutta la passata stagione, la sua prima coi Nets.