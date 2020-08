LeBron James prende per mano i Los Angeles Lakers e li trascina in semifinale di Conference: è lui l'MVP di gara 5 che hanno visto imporsi i gialloviola col punteggio di 131-122 sui Portland Trail Blazers. Per James tripla doppia (36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e una serie di giocate da urlo tra cui questo assist per Anthony Davis. Un Davis che, a sua volta, ha lasciato il segno sulla partita: 43 punti a referto per lui, 31 dei quali realizzati nel secondo tempo.