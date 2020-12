A meno di clamorose sorprese, LeBron James proseguirà la carriera nei Los Angeles Lakers fino al 2023. Il "Re", 36 anni il prossimo 30 dicembre, estenderà infatti per altre due stagioni l'attuale accordo coi gialloviola in scadenza nell'estate 2021 con opzione per quella successiva. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, James ha firmato l'estensione al massimo salariale per 85 milioni di dollari in due anni fino al termine del campionato 2022-23: non una data casuale visto che in quello stesso momento il figlio maggiore Bronny terminerà il liceo e potrebbe essere scelto al Draft NBA se un nuovo regolamento lo permetterà. LeBron non ha mai nascosto il desiderio di proseguire la propria carriera per riuscire a giocare insieme al primogenito, di conseguenza sarebbe libero di firmare con qualsiasi squadra.