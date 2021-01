Basket

Basket, NBA: LeBron James ricorda Kobe Bryant: "È riuscito a prendere il DNA di Jordan"

A un anno esatto dalla sua tragica scomparsa, LeBron James ricorda Kobe Bryant con un discorso breve ma molto emozionale. "Lo rispetto tantissimo, perché è riuscito a prendere il DNA di Jordan e metterlo in campo per tantissimo tempo. È una leggenda, e le leggende non muoiono mai, sta a noi tenere vivo per sempre il loro ricordo".

