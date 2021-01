Basket

Basket, NBA, LeBron su Martin Luther King: "Sopravvive in noi"

BASKET - Parole molto profonde quelle di LeBron James su Martin Luther King e su quello che ha voluto dire nella lotta per i diritti: "La gente stava con lui. La gente credeva in lui. La gente voleva camminare con lui e parlare con lui e stare con lui. Oggi viviamo con la sua eredità, insieme a Malcolm X, continua a vivere su quello che predicava e in cui credeva".

00:01:09, 2 Visualizzazioni, 35 minuti fa