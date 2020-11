Altri botti nel secondo giorno di mercato NBA dei free agent. Uno dei nomi più caldi, quello di Marc Gasol, trova sistemazione ai Los Angeles Lakers, la squadra di LeBron James, i campioni in carica e i grandi favoriti anche per il 2021 dopo una serie di mosse importanti proprio sul mercato, con gli ingaggi di Schroeder, Harrell, Matthews, e la riconferma di Caldwell-Pope. Il centro catalano firmerà un contratto di 2 anni, scrive ESPN, e vestirà per la prima volta la maglia gialloviola della franchigia che lo scelse alla numero 48 del Draft 2007 e poi cedette successivamente i diritti su di lui ai Memphis Grizzlies nello scambio che portò il fratello maggiore Pau a Los Angeles.

Marc aveva offerte anche da Dallas e Golden State, soprattutto era corteggiato dai Toronto Raptors che spingevano per una sua riconferma, ma il fascino dei Lakers e la possibilità di giocare per il titolo nella franchigia che è stata anche del fratello Pau (che fra l'altro vive ancora in California), ha avuto la preferenza su tutto il resto. Per far spazio a livello salariale, i Lakers hanno ceduto JaVale McGee ai Cleveland Cavaliers: ora l'ultimo tassello del mercato gialloviola è la riconferma di Anthony Davis, scontata la firma, resta solo da capire entità e lunghezza del nuovo contratto.

Viceversa i Toronto Raptors, che hanno anche perso Serge Ibaka, trasferitosi lui pure a Los Angeles, ma sponda Clippers, si consolano con le conferme del playmaker Fred VanVleet (85 milioni di dollari in 4 anni) e del giovane lungo canadese Chris Boucher, e l'ingaggio del duttile centro australiano Aron Baynes, ex Celtics e Suns, che firma 2 anni a 14 milioni complessivi.

Ricche estensioni per Tatum e Mitchell

Dopo De'Aaron Fox, altri due giovani talenti firmano la maxi-estensione contrattuale da 163 milioni di dollari in 5 anni, cifra che coi bonus può schizzare fino a 195 milioni! Sono Donovan Mitchell, lo "Spida" degli Utah Jazz, di fatto il volto della franchigia di Salt Lake City e reduce da playoff stellari nella bolla di Orlando, e Jayson Tatum, la star dei Boston Celtics e pupillo di Kobe Bryant, lui pure diventato nell'ultima stagione il giocatore simbolo dei biancoverdi.

Sempre i Celtics hanno confermato il lungo tedesco Daniel Theis, hanno ingaggiato il play Jeff Teague con un contratto di un anno e poi hanno rinforzato il settore lunghi con Tristan Thompson, l'ex "scudiero" di LeBron James a Cleveland, famoso per il matrimonio con Khloè Kardashian, ingaggiato con un biennale da 19 milioni di dollari complessivi. Boston perde invece Gordon Hayward, uscito dal contratto per firmarne uno da 120 milioni in 4 anni con gli Charlotte Horntes, e la guardia Brad Wanamaker: l'ex giocatore di Pistoia, Bamberg e Fenerbahce firma per un anno coi Golden State Warriors e sarà la riserva di Stephen Curry assieme a Nico Mannion. Ai Warriors anche gli esterni Kent Bazemore e Kelly Oubre, quest'ultimo arrivato da uno scambio con gli Oklahoma City Thunder.

Rondo agli Hawks, Bogdanovic si avvicina

Gli Atlanta Hawks non si fermano all'ingaggio di Danilo Gallinari. La franchigia della Georgia ingaggia anche il play veterano Rajon Rondo, reduce dal titolo coi Lakers, e offre un contratto di 4 anni da 72 milioni di dollari a Bogdan Bogdanovic. La guardia serba, che aveva rifiutato di prolungare il contratto con Sacramento mandando a monte lo scambio che l'avrebbe portato a Milwaukee, ha detto sì alla proposta di Atlanta ma essendo restricted free agent può essere comunque trattenuto dai Kings se dovessero pareggiare l'offerta.

A proposito di Milwaukee, perso Bogdanovic i Bucks non si sono persi d'animo e si sono mossi ingaggiando giocatori utili per la panchina: l'ala-pivot Bobby Portis, la guardia Brynn Forbes, ex Spurs, l'ala con doti difensive Torraye Craig, e il play-tiratore DJ Augustin. Buoni movimenti anche per i Miami Heat vice campioni NBA che, perso Jae Crowder, finito ai Suns con un triennale da 30 milioni, lo "rimpiazzano" con altri due ottimi difensori come Avery Bradley, ex Lakers, e Mo Harkless, l'anno scorso tra Clippers e Knicks.

