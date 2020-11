Con 5 mesi di ritardo a causa della pandemia da Coronavirus, l'NBA è finalmente pronta per il Draft, l'evento che fa da "ponte" tra una stagione e l'altra, quello in cui i 60 migliori talenti provenienti dal college e dal resto del mondo vengono selezionati dalle 30 franchigie. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre andrà quindi in scena il Draft 2020 in versione assolutamente virtuale, come accaduto la scorsa primavera per NFL e WNBA, col commisioner Adam Silver che chiamerà i ragazzi, ognuno collegato dalla propria casa attorniato da amici e parenti. La marcia di avvicinamento al Draft 2020, spostato da fine giugno a metà novembre, non è stata chiaramente tradizionale visto che la pandemia ha chiuso in anticipo la stagione del college basket e non ha permesso alle singole squadre di visionare i vari prospetti, far fare loro dei provini e dei test medici, incontrarli e parlarci di persona, quindi tutto è avvenuto un po' "al buio". Ecco perché è un Draft ancor più incerto del previsto, dato che nel lotto dei giocatori ci sono tanti potenziali buoni elementi ma non uno o due talenti che spiccano sugli altri, non c'è un prospetto "generazionale" come sono stati in passato LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons o Zion Williamson, per citarne qualcuno.

In questo Draft non sono esclusi degli scambi, anzi, secondo i rumors persino Minnesota e Golden State che hanno la 1 e la 2 sono pronte a scambiare la pick e a scendere nell'ordine di chiamata proprio per la difficoltà nel capire su chi puntare. Al momento, a meno di sorprese, il podio dovrebbe comprendere LaMelo Ball, playmaker e fratello minore di Lonzo, Anthony Edwards, esterno con tanti punti nelle mani e notevole esplosività, e James Wiseman, centro longilineo e dalla braccia infinite, anche se da capire in quale ordine. C'è la curiosità anche nel vedere dove finiranno gli "internationals" come l'israeliano Avdija e i francesi Hayes e Maledon, il serbo Pokusevski e l'argentino Bolmaro, tutti attesi al primo giro, e chi chiamerà l'azzurro Nico Mannion, atteso sul finire del primo giro (andrà ai Lakers alla 28?) e il camerunense Paul Eboua, cresciuto alla Stella Azzurra Roma e visto a Roseto e Pesaro, che potrebbe spuntare una chiamata verso la fine del secondo giro.

In attesa del Draft del 18 novembre, ecco il "Mock" targato Eurosport con le nostre previsioni sul primo giro.

1 – Timberwolves: Lamelo Ball

Playmaker | 2001 | Illawarra Hawks (AUS) | 199 cm, 85 Kg | Simile a: Shaun Livingston

Il terzo e ultimo dei fratelli Ball, dopo Lonzo e LiAngelo, è il talento più puro del Draft. Playmaker di quasi 2 metri con istinti e visioni uniche, gran giocatore di pick&roll e raggio di tiro illimitato, ha però gravi lacuni a livello difensivo e preoccupano le sue "bizze" a livello caratteriale. Minnesota potrebbe creare una coppia di esterni super interessante con D'Angelo Russell.

2 – Warriors: James Wiseman

Centro | 2001 | Memphis | 214 Cm, 109 Kg | Simile a: Myles Turner

Il centro di maggior potenziale, lungo, atletico, verticale, con braccia infinite e buon tocco, è mancino: potrebbe completarsi bene nello scacchiere dei Warriors andando a coprire il buco nel ruolo di pivot. Anche nel suo caso ci sono dubbi sulla tenuta mentale però potrebbe crescere al fianco di Dray Green e Steph Curry, e in un ambiente che da anni è considerato il top: è una scommessona per Golden State.

3 – Hornets: Anthony Edwards

Guardia | 2001 | Georgia | 194 Cm, 102 Kg | Simile a: Victor Oladipo

Il miglior prospetto fra gli esterni, Edwards è un mix tra Oladipo e Dwyane Wade, un atleta clamoroso capace di segnare in ogni modo e contro qualsiasi difesa, sia da fuori, sia al ferro, sia dal "mid-range. Va inserito in un contesto di gioco organizzato perchè finora ha sempre agito in contesti piuttosto "selvaggi", al liceo e a Georgia: a Charlotte sarebbe da subito la stella e il volto della franchigia.

Anthony Edwards Credit Foto Eurosport

4 – Bulls: Deni Avdija

Ala | 2001 | Maccabi (ISR) | 204 Cm, 97 Kg | Simile a: Dario Saric

L'israeliano del Maccabi è il miglior prospetto "internazionale", un'ala in grado di coprire 3-4 ruoli grazie ad un discreto atletismo, buon tiro da fuori e soprattutto la capacità di essere un "playmaker secondario" per le doti di lettura del gioco. Ideale per qualsiasi squadra, i Bulls potrebbero puntare su di lui col neo presidente Arturas Karnisovas, lituano.

5 – Cavaliers: Onyeka Okongwu

Centro | Freshman | USC | 204 Cm, 112 Kg | Simile a: Bam Adebayo

Considerato il miglior talento fra i lunghi perchè potrebbe avere un notevole impatto da subito. Non ha il potenziale di Wiseman ma ha fatto vedere di essere un centro con le doti che servono nell'NBA di oggi ovvero proteggere il ferro, cambiare sugli esterni e passare bene la palla in attacco. A Cleveland sarebbe un perno da cui ripartire viste le probabili partenze di Thompson, Drummond e Love.

6 – Hawks: Isaac Okoro

Ala piccola | 2001 | Auburn | 197 Cm, 201 Kg | Simile a: OG Anunoby

Senza dubbio il miglior difensore fra gli esterni grazie all'atletismo e alle braccia interminabili. In attacco Okoro è molto grezzo, tutto da costruire, però la base è importante e qualcuno ha addirittura speso il paragone con Jimmy Butler. Gli Hawks hanno gravi lacune difensive fra i piccoli e l'ex Auburn potrebbe lasciare immediatamente il segno.

7 – Pistons: Killian Hayes

Playmaker | 2001 | Ulm (GER) | 194 Cm, 83 Kg | Simile a: D'Angelo Russell

A Detroit serve un playmaker, un leader nel ruolo di guardia, un giocatore che possa anche diventare il volto della franchigia. Il francese Killian Hayes ha tutto per diventare la stella dei Pistons, ha talento da vendere, punti nelle mani ed è un terrificante giocatore di pick&roll, quello che serve nell'NBA di oggi.

8 – Knicks: Tyrese Haliburton

Playmaker | 2000 | Iowa State | 194 Cm, 78 Kg | Simile a: Shai Gilgeous-Alexander

I Knicks hanno bisogno una scelta sicura per proseguire nella ricostruzione e Haliburton sembra il profilo perfetto per il roster di New York. Un playmaker molto gracile ma in grado di fare tutto, un giocatore completo che sa passare, tirare, difendere, e in grado di fare tutte quelle piccole cose per cui gli allenatori impazziscono. Non una stella ma un perfetto elemento di rotazione.

9 – Wizards: Obi Toppin

Ala grande | 1998 | Dayton | 204 Cm, 100 Kg | Simile a: Amar'e Stoudemire

Il miglior giocatore dell'ultima stagione NCAA, Toppin è un lungo con spiccate doti offensive, capacità di tirare da fuori, di attaccare il ferro, di correre in contropiede e di passare bene la palla, anche dal post basso. Le sue principali lacune sono in difesa e Washington dovrà affiancargli un centro che possa coprirne i buchi: in attacco però può essere da subito una star.

10 – Suns: Devin Vassell

Ala piccola | 2000 | Florida State | 199 Cm, 97 Kg | Simile a: Danny Green

Il migliore dei cosiddetti "3&D", giocatori specializzati nella difesa sui più pericolosi esterni avversari e in grado in attacco di colpire da fuori col tiro da tre. Vassell potrebbe aiutare da subito i Suns a diventare ancora di più una squadra che ambisce ai playoff, perfetto inoltre per giocare di fianco ad una star come Devin Booker.

11 – Spurs: Saddiq Bey

Ala piccola | 1999 | Villanova | 202 Cm, 98 Kg | Simile a: Robert Covington

Altro "3&D" in arrivo dal college, un esterno solido che può sviluppare il suo potenziale offensivo in un ambiente da sempre specializzato come quello dei San Antonio Spurs.

12 – Kings: Patrick Williams

Ala | 2001 | Florida State | 202 Cm, 102 Kg | Simile a: Jerami Grant

Uno dei giocatori più giovani presenti al Draft, Williams è un'ala piuttosto duttile con un enorme potenziale ancora da sviluppare e un gioco offensivo tutto da affinare. L'atletismo è di primo livello, il tocco è buono: toccherà ai Kings svilupparlo in un giocatore in grado di contribuire.

13 – Pelicans: Jalen Smith

Ala grande | 2000 | Maryland | 207 Cm, 102 Kg | Simile a: Serge Ibaka

Smith deve essere l'obiettivo dei Pelicans per completare il pacchetto lunghi con Zion Williamson, Favors, Melli e Jaxson Hayes. E' un giocatore che molto mobile e atletico, in grado di difendere il ferro, volare a rimbalzo e soprattutto di aprire il campo e dare spazio dentro l'area a Zion col tiro da tre.

14 – Celtics: Kira Lewis Jr.

Playmaker | 2001 | Alabama | 190 Cm, 72 Kg | Simile a: De'Aaron Fox

Playmaker in grande crescita Lewis, prospetto con leve molto lunghe, longilineo, allo stesso tempo esplosivo, che corre come pochi il campo e finisce al ferro. Bravo anche col tiro da fuori, ha caratteristiche che mancano ai pari ruolo di Boston.

15 – Magic: Tyrese Maxey

Guardia | Freshman | Kentucky | 190 Cm, 89 Kg | Simile a: Jrue Holiday

Maxey è l'ennesimo prodotto della Kentucky di John Calipari, una guardia con doti di playmaking, punti nelle mani, buone doti difensive e discreta taglia: dalla continuità del suo tiro da fuori dipende il suo successo in NBA, può essere un gran colpo per i Magic.

Le 1er tour de Draft 2020 est attribué aux Wolves Credit Foto Getty Images

16 – Trail Blazers: Aaron Nesmith

Ala piccola | Sophomore | Vanderbilt | 197 Cm, 96 Kg | Simile a: Kentavious Caldwell-Pope

E' considerato tra i migliori tiratori del Draft, qualcuno ha speso addirittura il nome di Klay Thompson per lui. I Trail Blazers hanno un buco nel ruolo di "3" e Nesmith potrebbe da subito contribuire con minuti di qualità; potenzialmente può diventare un ottimo difensore.

17 – Timberwolves: Josh Green

Guardia | 2000 | Arizona | 197 Cm, 95 Kg | Simile a: Kelly Oubre

L'australiano è un atleta di altissimo livello, dotato di notevole esplosività e forza fisica. Già adesso può essere un difensore importante per i Twolves fra gli esterni, deve costruire da zero un gioco offensivo credibile e un tiro da fuori affidabile.

18 – Mavericks: Desmond Bane

Guardia | 1998 | TCU | 194 Cm, 97 Kg | Simile a: Dillon Brooks

Guardia fatta e finita, reduce da 4 anni al college (una rarità), Bane può entrare da subito nelle rotazioni dei Dallas Mavericks con un ruolo dalla panchina. Ha tiro da fuori e punti nelle mani, buon fisico e discreto atletismo: potenziale "furto" in questo Draft.

19 – Nets: RJ Hampton

Guardia | 2001 | New Zealand Breakers (AUS)| 194 Cm, 84 Kg | Simile a: Dante Exum

Come LaMelo Ball ha scelto di andare in Australia invece che al college, non ha avuto lo stesso successo ma ha un talento molto intrigante per le squadre che scelgono nella seconda metà del primo giro. I Nets potrebbero scommettere su un talento con spiccate doti atletiche che può occupare entrambi i ruoli del backcourt.

20 – Heat: Precious Achiuwa

Ala grande | 1999 | Memphis | 204 Cm, 92 Kg | Simile a: Montrezl Harrell

A Memphis doveva essere il "gemello" di Wiseman e invece il nigeriano da New York si è ritrovato nel ruolo di stella dei Tigers. Lungo con gioco offensivo tutto da rifinire, in difesa può essere da subito un fattore vista la mobilità, le braccia lunghe e le capacità di difendere gli esterni e il ferro.

21 – 76ers: Cole Anthony

Playmaker | 2000 | North Carolina | 190 Cm, 93 Kg | Simile a: Kemba Walker

Figlio d'arte (il papà Greg giocava nei Knicks e nei Blazers tra le altre, ora è commentatore in TV), Cole è cresciuto a New York col mito dei Knicks, si allena come un professionista fin da bambino e ha il talento e la personalità per lasciare da subito un segno in NBA. Ai 76ers potrebbe avere notevole impatto uscendo dalla panchina.

22 – Nuggets: Aleksej Pokusevski

Ala | 2001 | Olympiacos (GRE) | 212 Cm, 90 Kg | Simile a: Austin Daye

Un progetto, un "mistery man" come dicono in America, un ragazzo di oltre 2 metri e 10 con fisico da lungo ma gioco da esterno! Pokusevski potrebbe essere la scommessa per il futuro dei Denver Nuggets che non hanno bisogno da subito di un giocatore da lanciare, avendo già Porter e Bol Bol: potrebbe restare in Grecia all'Olympiacos.

23 – Jazz: Zeke Nnaji

Centro | 2001 | Arizona | 209 Cm, 110 Kg | Simile a: Taj Gibson

Gli Utah Jazz potrebbero puntare su Nnaji per aggiungere al reparto lunghi un giocatore con doti moderne, in grado di correre il campo e con buon tocco, dalla media e anche da tre, e in grado di finire con esplosività al ferro. Preoccupano le lacune difensive ma per quello c'è già Rudy Gobert.

24 – Bucks: Tyrell Terry

Playmaker | 2000 | Stanford | 188 Cm, 73 Kg | Simile a: Grayson Allen

Il ragazzo del Minnesota che ha giocato un solo anno in California, a Stanford, è un prospetto in notevole crescita nel percorso pre-Draft. Terry ha raggio di tiro illimitato, tanti punti nelle mani e una capacità di muoversi senza palla che ricorda i fratelli Curry. Ai Bucks potrebbe far comodo da subito.

25 – Thunder: Theo Maledon

Playmaker | 2001 | Asvel (FRA) | 192 Cm, 76 Kg | Simile a: Delon Wright

Le sue quotazioni sono scese parecchio rispetto ad almeno 12 mesi fa ma il francese Maledon resta un prospetto interessante per una squadra giovane come i Thunder che quasi certamente perderà Paul e Schroeder. Ha talento e visione di gioco, un giocatore solido che non rapisce l'occhio ma che può essere molto efficiente.

26 – Celtics: Leandro Bolmaro

Guardia | 2000 | Barcellona (SPA) | 199 Cm, 80 Kg | Simile a: Evan Turner

L'argentino è un altro progetto super interessante che Boston potrebbe anche lasciare a Barcellona per almeno un anno. Bolmaro, essendo argentino, ha doti che ricordano quelle di Ginobili per la fantasia con cui gestisce il pallone e la particolarità con cui la passa, anche se non è minimamente l'attaccante che era Manu. Però un playmaker di 2 metri intriga sempre gli scout.

Bolmaro Credit Foto Eurosport

27 – Knicks: Isaiah Stewart

Ala grande | 2001 | Washington | 204 Cm, 113 Kg | Simile a: Derrick Favors

I Knicks potrebbero aggiungere muscoli e fisicità nel reparto lunghi con Isaiah Stewart, giocatore "old style" ma dotato di buon tocco anche dalla media distanza. Non è troppo esplosivo e mobile, però ha un arsenale di movimenti vicino a canestro, è ottimo rimbalzista e potenzialmente un elemento cui "ancorare" la difesa.

28 – Lakers: Nico Mannion

Playmaker | 2001 | Arizona | 190 Cm, 85 Kg | Simile a: Luke Ridnour

L'azzurro da Arizona ha visto crollare le proprie quotazioni (un anno fa era un sicuro Top 10) ma può ancora sperare in una chiamata al primo giro. Ai Lakers potrebbe far comodo un giocatore con gli istinti e la capacità di passare e crearsi un tiro di Mannion, pur con dei limiti fisici che preoccupano, soprattutto in difesa.

29 – Raptors: Cassius Winston

Playmaker | 1998 | Michigan State | 184 Cm, 92 Kg | Simile a: Kyle Lowry

Con Vanvleet in scadenza di contratto e Lowry nella fase discendente della carriera, i Raptors hanno bisogno di allungare la rotazione dei playmaker. Winston è un prospetto pronto, reduce da 4 anni a Michigan State con un ruolo di leader tecnico ed emotivo, e capace di segnare sia da fuori, sia al ferro.

30 – Celtics: Xavier Tillman

Centro | 1999 | Michigan State | 202 Cm, 112 Kg | Simile a: Kyle O'Quinn

Non risolverà i problemi dei Celtics nel ruolo di centro ma Xavier Tillman è un lungo molto duttile e con doti di leadership a livello sia difensivo, sia offensivo. Come Winston è un prospetto pronto a contribuire da subito, viene dalla "scuola" di Tom Izzo a Michigan State ed è un giocatore tosto, in grado sia di cambiare sui piccoli, sia di proteggere il ferro, e di passare bene il pallone.

