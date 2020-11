Nella stagione NBA 2020-21 potrebbe esserci anche un ragazzo italiano nei Los Angeles Lakers campioni in carica al fianco di LeBron James e Anthony Davis. Si tratta di Nico Mannion, il 19enne nato a Siena nel marzo 2001 che dopo un solo anno all'università di Arizona si è dichiarato per il Draft del prossimo 18 novembre. Secondo il Los Angeles Times i Lakers hanno svolto un provino in Arizona col ragazzo, tutta la dirigenza gialloviola lo ha visto al lavoro, compreso il general manager Rob Pelinka, e potrebero decidere di chiamarlo con la numero 28 assoluta, sul finire del primo giro.

Nico Mannion al Draft NBA 2020: il sogno del "Red Mamba" italiano è cominciato

Per Mannion sarebbe una situazione ideale finire in una squadra con due stelle assolute come James e Davis, ma anche con tanti veterani che potrebbero aiutarlo a inserirsi: viceversa l'azzurro potrebbe avere un impatto fin da subito nelle rotazioni (da capire se restreà o meno Rajon Rondo), è un giocatore con tiro da tre, ottime doti di passatore, buona personalità e talento a sufficienza per costruirsi un tiro da solo (14 punti e 5.3 assist di media al college).

Secondo le previsioni dei vari "Mock Draft" Mannion potrebbe anche scendere al secondo giro dove non avrebbe un contratto garantito: pare che le interviste con le franchigie non siano andate benissimo ma il talento del figlio dell'ex canturino Pace e dell'ex pallavolista Gaia Bianchi sono evidenti, così come il suo carisma, per cui un posto in NBA ci sarà sicuramente per Nico, a Los Angeles o altrove.

